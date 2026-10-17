कच्चे तेल का रेट फिर से सातवें आसमान पर, मई के बाद पहली बार 110 डॉलर हुआ दाम; क्या अब महंगा होगा पेट्रोल-डीजल?
मुख्य बातें
- Crude Oil Price Today: मई के बाद एक बार फिर से कच्चे तेल का रेट 110 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है
- आने वाले दिनों में कीमतों में कमी के कम आसार नजर आ रहे हैं
Crude Oil Price Today: कच्चे तेल का दाम फिर से सातवें आसमान पर पहुंच गया है। आज शनिवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल का रेट 110 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। मई के महीने के बाद पहली बार इस स्तर पर क्रूड ऑयल का रेट पहुंचा है। बता दें, ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 3.7 प्रतिशत का इजाफा देखा गया है। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों की वजह से यह बढ़ोतरी कीमतों में देखने को मिल रही है।
अगर कीमतों में कई नहीं आई तो त्योहारों के बाद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाया जा सकता है। इस साल पहले ही सरकारी तेल कंपनियों ने 7.5 प्रति लीटर तक पेट्रोल-डीजल के रेट में इजाफा किया है।
हूती का हमला जारी
सउदी अरब पर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का हमला जारी है। मिसाइल और ड्रोन अटैक लगातार किए जा रहे हैं। वहीं, रूस और यूक्रेन के बीच जैसे को तैसा वाला व्यवहार चल रहा है।
ट्रंप के फैसले के खिलाफ आया बिल
पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ डीजल खरीदने को लेकर ऐलान किया था। लेकिन इस डील के विरोध में अमेरिकी सांसदों का एक समूह आ गया है। जिसने शुक्रवार को एक बिल पेश किया। इस विधेयक का मकसद अमेरिका और रूस के तेल समझौते को रोकना है। बता दें, रूसी डीजल को बाहर रखने की वजह से दुनिया भर में आपूर्ति को बनाए रखने के लिए अन्य रिफाइनरियों को अपना उत्पादन बढ़ाना होगा। हालांकि, ट्रम्प इस डील को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने फिर से डील के पूरा होने की बात कही है।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में रूस के रियाजन तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। जिसकी वजह से वहां काम-काज रोकना पड़ा था। इस घटना के बाद इस बात का संदेह बढ़ गया है कि क्या यह समझौता हो पाएगा या नहीं।
ईरान के खिलाफ हो सकता है बड़े बॉम्ब का प्रयोग
न्यूज मैक्स को हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि 3 नवंबर के चुनाव के बाद ईरान के खिलाफ बड़ा बम्ब इस्तेमाल ना करने से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मदर ऑफ आल बॉम्ब का प्रयोग किया जा सकता है। सीएनएन ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अमेरिका ने एक ऐसा हमले की योजना बनाई है जिसमें GBU-43/B मैसिव ऑर्डनेंस एयर ब्लास्ट बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ समूहों का मानना है कि आने वाले दिनों में तनाव और बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कच्चे तेल का रेट और बढ़ सकता है। ऐसे में भारत के लिए यह एक चिंताजनक बात होगी।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।