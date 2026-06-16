80 डॉलर तक आएगा कच्चे तेल का दाम, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टेनली की नई भविष्यवाणी
मुख्य बातें
- वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 83 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया है, जबकि अमेरिकी डब्ल्यूटीआई कच्चा तेल 81 डॉलर के करीब कारोबार कर रहा है
- गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषकों का कहना है कि चौथी तिमाही में ब्रेंट 80 डॉलर प्रति बैरल औसत रहेगा, जो उनके पिछले अनुमान से 10 डॉलर कम है
बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 83 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया है, जबकि अमेरिकी डब्ल्यूटीआई कच्चा तेल 81 डॉलर के करीब कारोबार कर रहा है। यह गिरावट तब आई है, जब दोनों देशों के बीच अस्थायी समझौता शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में साइन होने वाला है, हालांकि अभी तक दोनों पक्षों ने डील के डिटेल्स को सार्वजनिक नहीं किया है।
ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक मॉर्गन स्टेनली और गोल्डमैन सैक्स जैसे प्रमुख वॉल स्ट्रीट बैंकों ने आने वाली तिमाहियों के लिए तेल की कीमतों के अपने अनुमान कम कर दिए हैं। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि जुलाई के अंत तक फारस की खाड़ी से निर्यात युद्ध-पूर्व स्तर पर पहुंच जाएगा, जो उनके पिछले अनुमान से एक महीने पहले की बात है।
तेल की कीमतों का नया पूर्वानुमान
मॉर्गन स्टेनली ने भविष्यवाणी की है कि समझौते के बाद, जुलाई और सितंबर के बीच डेटेड ब्रेंट औसतन 90 डॉलर प्रति बैरल रहेगा, जो पहले के 100 डॉलर के अनुमान से कम है। चौथी तिमाही का अनुमान 15 डॉलर घटाकर 80 डॉलर कर दिया गया है।
बैंक के विश्लेषकों का कहना है कि अभी भी काफी कुछ बातचीत होनी बाकी है और प्रमुख जोखिम बने हुए हैं, लेकिन अभी के लिए यह संघर्ष में कमी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के माध्यम से तेल निर्यात में वृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्हें उम्मीद है कि सितंबर तक 50% और दिसंबर तक 80% उत्पादन वापस आ जाएगा।
कच्चे तेल की कीमतें लगातार चौथे दिन गिरीं
ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें लगातार चौथे दिन गिर रही हैं, जो इस साल की सबसे लंबी गिरावट है। इसकी मुख्य वजह अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते को माना जा रहा है, जिससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे तेल की सप्लाई बढ़ने की संभावना बढ़ गई है, जिसका असर कीमतों पर साफ देखने को मिल रहा है।
भारत के लिए क्यों अहम है यह गिरावट?
भारत अपनी जरूरत का 85% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में तेल कीमतों में गिरावट से पेट्रोल-डीजल पर दबाव कम हो सकता है। आयात बिल घट सकता है, महंगाई पर राहत मिल सकती है और रुपये को समर्थन मिल सकता है। बता दें कच्चे तेल की कीमतों वजह से भारत में पेट्रोल और डीजल 7.50-7.50 रुपये प्रति लीटर महंगे हो चुके हैं। इसके अलावा कच्चे तेल पर आधरित उद्योगों की प्रोडक्शन लागत भी काफी बढ़ गई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में जी-7 शिखर सम्मेलन में पत्रकारों से कहा कि जलडमरूमध्य शुक्रवार तक पूरी तरह साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वहां पहले से ही कई लेन खुली हैं और यह मार्ग टोल-फ्री होगा।
युद्ध के दौरान की बढ़त हुई काफी कम
तेल की कीमतों में यह गिरावट इसे मार्च की शुरुआत के बाद के सबसे निचले स्तर पर ले आई है। संघर्ष के दौरान हुई अधिकांश बढ़त खत्म हो गई है, जिससे महंगाई के दबाव में कमी आई है। यह स्थिति ऐसे समय में बनी है जब फेडरल रिजर्व के नीति निर्माता इस सप्ताह ब्याज दरों पर विचार कर रहे हैं।
फिर भी शांति समझौते पर अनिश्चितता बरकरार
हालांकि, इस अस्थायी समझौते को लागू करने को लेकर कई सवाल अभी भी बने हुए हैं। शिपिंग सुरक्षा, परिचालन नियमों और इस बात को लेकर चिंताएं हैं कि क्या यह समुद्री मार्ग, जो युद्ध से पहले वैश्विक तेल सप्लाई का लगभग पांचवां हिस्सा वहन करता था, वास्तव में टोल-फ्री रहेगा।
डील की डिटेल्स अभी तक बाहर नहीं आने के कारण इसने बाजार को सतर्क बनाए रखा है। फारस की खाड़ी के ऊर्जा अधिकारियों ने ब्लूमबर्ग बताया कि उन्हें खरीदारों से यह पूछताछ करने वाले अनगिनत संदेश मिले हैं कि क्या कच्चा तेल फिर से होर्मुज के माध्यम से भेजा जा सकता है। शिपिंग कार्यकारियों और व्यापारियों ने कहा कि वे इस मार्ग पर जहाज भेजने से पहले अधिक स्पष्टता चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें