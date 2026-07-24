‘कच्चा तेल 120 डॉलर तक पहुंचेगा’, जानें किन सेक्टरों पर पड़ेगा भारी असर
मुख्य बातें
- ब्रेंट क्रूड के दाम गुरुवार को 6.62 डॉलर प्रति बैरल बढ़ गए और मई के बाद पहली बार कीमत 100 डॉलर के पार चली गई
- होर्मुज में आवाजाही ठप है और लाल सागर में हूतियों ने नया मोर्चा खोल दिया है
- इससे ऑयल मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है
- आइए समझें क्रूड ऑयल महंगा होने पर किन सेक्टरों पर सबसे ज्यादा असर होगा?
Crude Oil Price: लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा तेल टैंकरों पर किए गए हमलों ने मध्य पूर्व संघर्ष के एक नए मोर्चे को खोल दिया है, जिससे तेल की कीमतें इस सप्ताह बड़ी छलांग लगाने की ओर हैं। ब्रेंट क्रूड मई के बाद पहली बार 100 डॉलर के स्तर को पार किया है। गुरुवार को एक झटके में 6.62 डॉलर प्रति बैरल बढ़ गया। जबकि, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 92 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर स्थिर बना हुआ है और यह इस सप्ताह अभी तक लगभग 12 प्रतिशत चढ़ चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कच्चा तेल 120 डॉलर तक पहुंच सकता है।
ट्रंप की ईरान और हूतियों को चेतावनी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है कि अगर लाल सागर में जहाजरानी पर और हमले होते हैं तो अमेरिका ईरान और हूती दोनों को बड़ी सजा देगा। उन्होंने एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में यह भी कहा कि वह ईरान पर "बड़े पैमाने पर हमले" पर विचार कर रहे हैं।
सप्लाई पर संकट के बढ़ते खतरे
इस महीने तेल की कीमतों में तेजी के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ी हुई दुश्मनी है, जिससे होर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही बाधित हुआ है और कच्चे तेल तथा LPG का ट्रांसपोटेशन ठप हो गया है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में सऊदी अरब के टैंकरों पर पहली बार किए गए हमलों ने पूरे क्षेत्र में सप्लाई की चिंता को और बढ़ा दिया है।
120 डॉलर तक पहुंच सकता है तेल
इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल मैनेजमेंट के CEO जे हैटफील्ड ने कहा, "अगर लाल सागर में यातायात न्यूनतम हो जाता है, तो हम अनुमान लगाते हैं कि तेल 120 डॉलर तक पहुंच सकता है, जो तेल के लिए एक अहम मोड़ होगा। अगर आवाजाही नहीं होगी, तो प्रोटेक्शन की आवश्यकता होगी और प्रोटेक्शन देने का तरीका ऊंची कीमतें हैं।"
बाजार रूस के काला सागर तट पर कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम टर्मिनल पर हुए हमलों से भी जूझ रहा है, जहां से कजाकिस्तान का अधिकांश तेल निर्यात होता है। मध्य पूर्व में महीनों से चले आ रहे संघर्ष के कारण वैश्विक तेल भंडार कम हो चुके हैं, जिससे सप्लाई संकट और व्यापक आर्थिक झटके का खतरा बढ़ गया है।
क्रूड ऑयल महंगा होने पर किन सेक्टरों पर सबसे ज्यादा असर?
ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्ट: क्रूड ऑयल के महंगा होने से पेट्रोल-डीजल महंगे होंगे। इससे तेल कंपनियों की लागत बढ़ेगी और सड़क परिवहन, ट्रक, बस, टैक्सी और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ सकती है। माल ढुलाई महंगी होने का असर सब्जी, फल, अनाज से लेकर FMCG उत्पादों तक पहुंच सकता है।
एविएशन: कच्चे तेल की तेजी से ATF की लागत पर दबाव पड़ सकता है। एयरलाइंस के खर्च में ईंधन की बड़ी हिस्सेदारी होती है, इसलिए लंबे समय तक महंगा तेल हवाई किराए और एयरलाइन कंपनियों के मार्जिन को प्रभावित कर सकता है।
पेंट, प्लास्टिक और केमिकल: पेट्रोकेमिकल आधारित कच्चे माल की लागत बढ़ने से पेंट, प्लास्टिक पाइप, पैकेजिंग, सिंथेटिक रबर और केमिकल कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। हालांकि, वास्तविक असर उत्पाद के दाम, कॉन्ट्रैक्ट और कंपनियों की कीमत बढ़ाने की क्षमता पर निर्भर करेगा।
कृषि: ट्रैक्टर और सिंचाई पंप में डीजल, फसल की ढुलाई में ईंधन तथा कई कृषि इनपुट की सप्लाई चेन ऊर्जा लागत से जुड़ी है। इसलिए तेल की कीमतों में बड़ी तेजी खेती की लागत और खाद्य महंगाई पर अप्रत्यक्ष दबाव डाल सकती है।
FMCG और पैकेजिंग: बिस्कुट, साबुन, शैम्पू, तेल और अन्य सामान की प्लास्टिक पैकेजिंग तथा ट्रांसपोर्ट लागत प्रभावित हो सकती है। इससे कंपनियों के मार्जिन पर दबाव या खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी का जोखिम रहता है।
टेक्सटाइल: पॉलिएस्टर और दूसरे सिंथेटिक फाइबर पेट्रोकेमिकल चेन से जुड़े होने के कारण क्रूड की बड़ी तेजी का असर इनके कच्चे माल की लागत पर पड़ सकता है।
सीमेंट, स्टील और इंफ्रास्ट्रक्चर: डीजल से माल ढुलाई और भारी मशीनरी चलती है। इसके अलावा कुछ उद्योग पेट्रोलियम आधारित ईंधन का उपयोग करते हैं। सड़क निर्माण में बिटुमेन की लागत भी महत्वपूर्ण है। इसलिए महंगा क्रूड इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की लागत बढ़ा सकता है।
इनपुट: ब्लूमबर्ग
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें