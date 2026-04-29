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क्रूड ऑयल के दाम 111 डॉलर के पार, पेट्रोल 393 रुपये पर पहुंचा, कई देशों में हाहाकार

Apr 29, 2026 11:48 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Crude, Petrol Price: दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल हांगकांग में 393 रुपये लीटर है जबकि, सबसे सस्ता लीबिया में 2.73 रुपये लीटर। युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतें अभी भी 111 डॉलर प्रति बैरल के पार हैं।

क्रूड ऑयल के दाम 111 डॉलर के पार, पेट्रोल 393 रुपये पर पहुंचा, कई देशों में हाहाकार

दुनिया के कई देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। कहीं पेट्रोल का भाव दोगुना हुआ है तो कहीं डीजल के रेट ढाई गुने हो गए हैं। क्योंकि, ईरान-अमेरिका युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतें अभी भी 111 डॉलर प्रति बैरल के पार हैं। युद्ध शुरू होने से पहले कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थीं। इसका असर दुनिया भर के देशों में पेट्रोल-डीजल के रेट पर पड़ रहा है।

पश्चिम एशिया संकट के बीच दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल हांगकांग में 393 रुपये लीटर है जबकि, सबसे सस्ता लीबिया में 2.73 रुपये लीटर। अगर भारत और उसके पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो इंडिया में अभी राहत है। यहां पेट्रोल का औसत प्राइस 101 रुपये लीट है। भूटान में पेट्रोल 102.78 रुपये लीटर पर पहुंच गया है।

पाकिस्तान में 133.56 और चीन में 125.71 रुपये लीटर है। श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 135.13 रुपये पर पहुंच गई है। नेपाल में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 137.13 रुपये तक पहुंच गई है। बंग्लादेश में भी पेट्रोल 107.78 रुपये लीटर है। जबकि, म्यांमार में 147.25 रुपये।

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युद्ध के बीच किस देश में कितना बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम

ग्लोबल पेट्र्रोल प्राइस डॉट कॉम के ताजा अपडेट के मुताबिक म्यांमार में पेट्रोल की कीमतें 98.5% और डीजल 130% तक बढ़ गईं, जो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा उछाल है। लाओस में डीजल 149.7% और पेट्रोल की कीमतों में 35.8% की उछाल दर्ज की गई है। फिलीपींस में पेट्रोल अबतक करीब 50 प्रतिशत और डीजल 76.8 प्रतिशत उछला है। न्यूजीलैंड में डीजल 105.4 प्रतिशत और पेट्रोल 35 प्रतिशत महंगा हुआ है। यूएई जैसे अपेक्षाकृत विकसित बाजार भी इस झटके से अछूते नहीं रहे, जहां पेट्रोल में 40.8% और डीजल में 86 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

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चुनाव बाद नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम

केंद्र सरकार ने इन अटकलों को खारिज कर दिया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने मंगलवार को कहा कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कोई कमी नहीं है। सरकार सप्लाई बनाए रखने का पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने लोगों से घबराहट में पेट्रोल, डीजल नहीं खरीदने की अपील भी दोहराई।

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भारत के लिए राहत की बात यह है कि आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम जारी कर दी हैं। रेट में कोई बदलवा नहीं हुआ है। बता दें मार्च 2024 में पेट्रोल-डीजल के दाम ₹2 प्रति लीटर घटाए गए थे। इसके बाद अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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