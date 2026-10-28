महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? रिफाइनरी पर हमले ने बढ़ाई चिंता…कच्चा तेल $115 के पार

मुख्य बातें

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर एक बार फिर कच्चे तेल की कीमतों पर दिखने लगा है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर मिसाइल हमले के दावे के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बुधवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत 1.3% चढ़कर 115.36 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई, जबकि अमेरिकी कच्चा तेल WTI भी 101 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गया। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में रिफाइनरी पर मिसाइल हमले का दावा किया है। इस घटनाक्रम ने ईरान और उसके सहयोगियों से जुड़े क्षेत्रीय संघर्ष के बीच तेल की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका को फिर बढ़ा दिया है। हालांकि, हमले के दावे और उसके वास्तविक असर को अलग-अलग समझना जरूरी है। तेल की कीमतों में तेजी के बावजूद अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में बढ़ोतरी का अनुमान भी बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ है।

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी क्यों आई?

सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल निर्यातकों में से एक है। ऐसे में वहां किसी बड़ी रिफाइनरी या ऊर्जा प्रतिष्ठान पर हमले की खबर से बाजार में सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ सकती है। निवेशक इस बात पर नजर रखते हैं कि क्या ऐसी घटनाओं से तेल के उत्पादन, रिफाइनिंग या निर्यात पर असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट वैश्विक ऊर्जा सप्लाई के लिए अहम क्षेत्र है। यहां संघर्ष बढ़ने पर तेल की ढुलाई और उपलब्धता को लेकर जोखिम बढ़ सकता है। इसी आशंका के चलते बाजार में कीमतों में तेजी देखने को मिली। हालांकि, केवल हमले के दावे से यह तय नहीं होता कि वैश्विक तेल सप्लाई वास्तव में कितनी प्रभावित हुई है। कीमतों की आगे की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनियों को कितना नुकसान हुआ, सप्लाई जारी रहती है या नहीं और क्षेत्र में तनाव कितना बढ़ता है।

अमेरिकी तेल भंडार पर भी बाजार की नजर

तेल की कीमतों में तेजी के बीच अमेरिका के कच्चे तेल के भंडार में मामूली बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया था। रॉयटर्स (Reuters) के 8 एनालिस्टों के सर्वे के मुताबिक, 23 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में अमेरिकी क्रूड स्टॉक करीब 15,000 बैरल बढ़ सकता है। भंडार में बढ़ोतरी आम तौर पर सप्लाई पर्याप्त होने का संकेत दे सकती है, जबकि गिरावट से बाजार में उपलब्ध तेल कम होने की आशंका बढ़ सकती है। लेकिन इस मामले में अनुमानित बढ़ोतरी बेहद छोटी थी। इसलिए बाजार का ध्यान मिडिल ईस्ट में पैदा हुए भू-राजनीतिक जोखिम पर बना हुआ था। यह आंकड़ा विश्लेषकों का अनुमान था, आधिकारिक भंडार रिपोर्ट का पुष्ट नतीजा नहीं। वास्तविक आंकड़े और बाजार की प्रतिक्रिया कीमतों की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।

OPEC+ तेल उत्पादन पर क्या रुख अपना सकता है?

तेल उत्पादक देशों के समूह OPEC+ से दिसंबर के लिए उत्पादन लक्ष्य में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं जताई गई थी। रॉयटर्स (Reuters) की रिपोर्ट के अनुसार, मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि समूह रविवार को होने वाली बैठक में दिसंबर के उत्पादन लक्ष्य को स्थिर रख सकता है।

OPEC+ का फैसला इसलिए अहम है, क्योंकि उत्पादन बढ़ने से बाजार में तेल की उपलब्धता को सहारा मिल सकता है, जबकि उत्पादन सीमित रहने पर सप्लाई को लेकर चिंता बनी रह सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, समूह के 7 प्रमुख सदस्यों (सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान और ओमानमें से ज्यादातर का वास्तविक उत्पादन उनके तय लक्ष्य से नीचे चल रहा था। ऐसे में केवल उत्पादन लक्ष्य बनाए रखने से बाजार में अतिरिक्त तेल की सप्लाई बढ़ना जरूरी नहीं है।

रूस से तेल निर्यात में कमी की आशंका

रूस के बाल्टिक और ब्लैक शी स्थित बंदरगाहों से अगले महीने कच्चे तेल का निर्यात घट सकता है। व्यापारियों के मुताबिक, अमेरिका के साथ इस महीने हुए समझौते के बाद रूस की घरेलू रिफाइनरियां डीजल उत्पादन बढ़ा सकती हैं। इससे निर्यात के लिए उपलब्ध कच्चे तेल की मात्रा पर असर पड़ने की आशंका है। अगर मिडिल ईस्ट में सप्लाई को लेकर चिंता बनी रहती है और रूस से निर्यात भी कम होता है, तो ग्लोबल मार्केट में तेल की उपलब्धता पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि, निर्यात में संभावित कमी और उसके वास्तविक प्रभाव का आकलन आगे के आंकड़ों से ही हो सकेगा।

क्या भारत में महंगा होगा पेट्रोल-डीजल?

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने से देश के आयात बिल पर दबाव बढ़ सकता है। लंबे समय तक ऊंची कीमतें बनी रहने पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों, परिवहन खर्च और महंगाई पर भी असर पड़ने की आशंका रहती है। लेकिन, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के दाम तुरंत बढ़ जाएंगे। घरेलू कीमतों पर रुपये और डॉलर की विनिमय दर, तेल कंपनियों की लागत, टैक्स और सरकार की नीतियों जैसे कई कारकों का असर पड़ता है। आम लोगों के लिए सबसे अहम बात यह है कि अगर कच्चा तेल लंबे समय तक महंगा रहता है, तो इसका असर माल ढुलाई और दूसरे खर्चों के जरिए अर्थव्यवस्था तक पहुंच सकता है।

आगे किस बात पर रहेगी बाजार की नजर?

फिलहाल, तेल बाजार की दिशा 3 प्रमुख बातों (मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति, OPEC+ का उत्पादन संबंधी फैसला और अमेरिका के तेल भंडार के वास्तविक आंकड़े) से प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा रूस के तेल निर्यात में संभावित बदलाव भी बाजार के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अगर सप्लाई में वास्तविक रुकावट आती है, तो कीमतों पर और दबाव बन सकता है। दूसरी ओर अगर सप्लाई सामान्य बनी रहती है और उत्पादन या भंडार के आंकड़े बाजार को राहत देते हैं, तो तेजी सीमित भी हो सकती है।

ब्रेंट क्रूड का 115 डॉलर प्रति बैरल के पार जाना वैश्विक ऊर्जा बाजार में बढ़ती चिंता को दिखाता है। लेकिन आगे तेल कितना महंगा होगा और भारत में पेट्रोल-डीजल पर क्या असर पड़ेगा, यह वास्तविक सप्लाई, उत्पादक देशों के फैसलों और घरेलू कीमत तय करने वाले कारकों पर निर्भर करेगा।