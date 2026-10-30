तेल का भाव $118 के करीब पहुंचा, ट्रंप के एक फैसले से पेट्रोल-डीजल से पेंट्स तक हो सकते हैं महंगे

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अमेरिका-ईरान के बीच फिर बढ़ा युद्ध का खतरा, 120 डॉलर तक जा सकता है कच्चा तेल।

Crude Oil Price: कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। इसके पीछे वह खबरें हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिडटर्म इलेक्शन के बाद ईरान पर फिर से हमला करने का फैसला ले सकते हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने और दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया है। यानी ट्रंप के एक फैसले से दुनिया भर में महंगाई की आग और भड़क सकती है। पेट्रोल-डीजल से लेकर पेंट, प्लॉस्टिक, एविएशन, टायर और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर्स की लागत बढ़ सकती है।

द इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमत 118 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 116 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर कारोबार कर रहा था। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के कारण अक्टूबर में ब्रेंट क्रूड की कीमत में 11 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

ट्रंप के फैसले पर टिकी तेल बाजार की नजर ऑयल मार्केट में इस समय सबसे बड़ी चिंता अमेरिका और ईरान के बीच संभावित सैन्य टकराव को लेकर है। खबरों के मुताबिक, अमेरिकी मध्यावधि चुनाव 3 नवंबर को होने हैं और उसके बाद सैन्य कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है।

हालांकि, दोनों देशों के बीच बातचीत फिर शुरू कराने की कोशिशें भी जारी हैं। अगर कूटनीतिक बातचीत सफल होती है, तो तेल की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है, लेकिन अगर सैन्य तनाव बढ़ता है, तो कीमतों में फिर तेज उछाल देखने को मिल सकता है।

120 डॉलर तक जा सकता है कच्चा तेल तेल की कीमतों में तेजी की एक बड़ी वजह सप्लाई बाधित होने का खतरा है। खास तौर पर होर्मुज स्ट्रेट से तेल की आवाजाही पर बाजार की नजर है। यह दुनिया के लिए तेल की सप्लाई का बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। इसके अलावा, सऊदी अरब की एनर्जी फैसेलिटीज और जहाजों पर हमलों की खबरों ने भी चिंता बढ़ाई है।

एनॉलिस्ट्स के मुताबिक, अगर होर्मुज से तेल की सप्लाई प्रभावित होती है और क्षेत्र में हमले तेज होते हैं, तो ब्रेंट क्रूड 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। इसके उलट, अगर शांति समझौते की दिशा में ठोस प्रगति होती है और सप्लाई सामान्य होती है, तो कीमतों में गिरावट भी आ सकती है।

भारत पर क्या पड़ेगा असर? भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से कच्चा तेल खरीदकर पूरा करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने से देश के आयात बिल पर दबाव बढ़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहने पर इसके कई असर हो सकते हैं...

महंगाई बढ़ने का खतरा: पेट्रोलियम और परिवहन की लागत बढ़ने से सामान की कीमतों पर दबाव आ सकता है।

रुपये पर दबाव: तेल आयात के लिए अधिक डॉलर खर्च होने से विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ सकती है।

कंपनियों का मुनाफा प्रभावित: एविएशन, पेंट, टायर और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर्स की लागत बढ़ सकती है।

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव: महंगे तेल से महंगाई और कंपनियों की कमाई को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं।