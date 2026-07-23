पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, हूती के हमले के बाद कच्चा तेल $100 के करीब
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Rates Today: तेल के मोर्चे पर बुरी खबर आ रही है
- हूती ने सऊदी अरब के लाल सागर तट पर एक जहाज पर एक मिसाइल से हमला किया है
- इस बाद आज सुबह ब्रेंट क्रूड 1.78 प्रतिशत की उछाल के साथ 95.74 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था
कच्चे तेल के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के लेवल को टच करने को बेताब हैं। इस बीच भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों एचपीसीएल, IOCL और भारत पेट्रोलियम ने भी रोजाना की तरह आज गुरुवार 23 जुलाई को पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट कर दी हैं। दिल्ली में डीजल 95.20 रुपये और पेट्रोल 102.12 रुपये लीटर है। यानी आज दोनों ईंधन के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
सभी शहरों में पेट्रोल के आज के रेट के लिए यहां क्लिक करें।
सभी शहरों में डीजल के आज के रेट के लिए यहां क्लिक करें।
हूती के हमले से कच्चे तेल के दाम में लगी आग
ब्लूमबर्ग की खबरों के मुताबिक ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में दो सऊदी अरबी टैंकरों पर हमला करने के बाद तेल के दाम तेजी से बढ़ गए हैं। इस घटना ने मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष को और बढ़ा दिया है और सप्लाई पर रुकावट आने का खतरा पैदा कर दिया है।
आज सुबह अमेरिकी कच्चा तेल (डब्ल्यूटीआई) 1.42 प्रतिशत चढ़कर 88.06 रुपये पर पहुंच गया जबकि, वहीं, ब्रेंट क्रूड 1.78 प्रतिशत की उछाल के साथ 95.74 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। इससे पहले यह बुधवार को कारोबार समाप्त होने के बाद के 95 डॉलर के ऊपर चला गया था।
हूती विद्रोहियों ने कहा कि उन्होंने नाकाबंदी का उल्लंघन करने के लिए इन जहाजों पर मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया, और उन्होंने टैंकरों की पहचान 'एन्सीलिया' और 'लेयला' के रूप में की है।
लाल सागर में पहला टैंकर हमला
हूती के बयान से कुछ मिनट पहले, यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया कि सऊदी अरब के लाल सागर तट पर अल-शुकैक के दक्षिण-पश्चिम में एक जहाज पर एक मिसाइल से हमला किया गया, जिससे उस जहाज में आग लग गई। हालांकि, UKMTO ने इस जहाज की पहचान नहीं बताई। ये हमले लाल सागर में तेल टैंकरों पर पहले हमले हैं, जिसने क्षेत्रीय संघर्ष में एक नया मोर्चा खोल दिया है।
पहले से ही हिंसा बढ़ने के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते यातायात बाधित हो रहा था, और हाल के दिनों में ईरान ने इस जलमार्ग में जहाजों पर हमले किए हैं, जो फारस की खाड़ी से कच्चे तेल के निर्यात के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
इस महीने 30 प्रतिशत महंगा हुआ ब्रेंट क्रूड
ब्रेंट क्रूड इस महीने लगभग 30 प्रतिशत चढ़ चुका है, और कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर मध्य पूर्व में शत्रुता जारी रही तो इस साल के अंत में कीमतें फिर से तीन अंकों (100 डॉलर प्रति बैरल) के स्तर पर पहुंच सकती हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान पर लगातार 12वें दिन हमले किए हैं, जबकि तेहरान ने जवाबी कार्रवाई में कुवैत पर हमला किया, जिसे ईरान की प्रतिक्रिया का सबसे अधिक सामना करना पड़ा है।
तेल बाजार में किल्लत और भी बदतर होगी
एएनजेड ग्रुप होल्डिंग्स के वरिष्ठ कमोडिटी रणनीतिकार डैनियल हाइन्स ने कहा कि लाल सागर में यह हमला संघर्ष की 'गंभीर बढ़ोतरी' है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह समुद्री रास्ता बाधित होता है, तो तेल बाजार में किल्लत और भी बदतर हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें