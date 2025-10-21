Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़crude oil falls below 61 dollar check petrol and diesel rates before leaving home
61 डॉलर से नीचे आया कच्चा तेल, घर से निकलने से पहले पेट्रोल-डीजल के रेट

61 डॉलर से नीचे आया कच्चा तेल, घर से निकलने से पहले पेट्रोल-डीजल के रेट

संक्षेप: Petrol-Diesel Price Today: आज घर से निकलने से पहले पेट्रोल-डीजल के रेट जरूर चेक कर लें। कच्चे तेल के दाम में आज गिरावट है। आज दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77 और डीजल ₹87.67 प्रति लीटर बिक रहा है।

Tue, 21 Oct 2025 06:30 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Petrol-Diesel Price Today: आज घर से निकलने से पहले पेट्रोल-डीजल के रेट जरूर चेक कर लें। कच्चे तेल के दाम में आज गिरावट है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 60.91 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट फ्यूचर्स 57.46 डॉलर पर आ गया।

इस गिरावट के बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट कर दी हैं। आज भी पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77 और डीजल ₹87.67 प्रति लीटर बिक रहा है। बता दें मार्च 2024 में पेट्रोल-डीजल के दाम ₹2 प्रति लीटर घटाए गए थे।

भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले शहर

पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: ₹82.46 प्रति लीटर

ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश: ₹90.87 प्रति लीटर

सिलवासा, दादरा और नगर हवेली: ₹92.37 प्रति लीटर

दमन, दमन और दीव: ₹92.55 प्रति लीटर

हरिद्वार, उत्तराखंड: ₹92.78 प्रति लीटर

रुद्रपुर, उत्तराखंड: ₹92.94 प्रति लीटर

उना, हिमाचल प्रदेश: ₹93.27 प्रति लीटर

देहरादून, उत्तराखंड: ₹93.35 प्रति लीटर

नैनीताल, उत्तराखंड: ₹93.41 प्रति लीटर

स्रोत: इंडियन ऑयल

भारत में सबसे सस्ता डीजल बेचने वाले शहर

पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: ₹78.05 प्रति लीटर

इटानगर, अरुणाचल प्रदेश: ₹80.38 प्रति लीटर

जम्मू, जम्मू और कश्मीर: ₹81.32 प्रति लीटर

संबा, जम्मू और कश्मीर: ₹81.58 प्रति लीटर

कठुआ, जम्मू और कश्मीर: ₹81.97 प्रति लीटर

उधमपुर, जम्मू और कश्मीर: ₹82.15 प्रति लीटर

चंडीगढ़: ₹82.44 प्रति लीटर

राजौरी, जम्मू और कश्मीर: ₹82.64 प्रति लीटर

स्रोत: इंडियन ऑयल

पेट्रोल पर कितना टैक्स

दिल्ली में इंडियन ऑयल के पंपों पर पेट्रोल की आज रिटेल कीमत ₹94.77 प्रति लीटर है। इस कीमत का मुख्य आधार तेल कंपनियों द्वारा तय बेस प्राइस (₹52.83) और भाड़ा (₹0.24) मिलाकर ₹53.07 है। इस मूल्य पर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी ₹21.90 और डीलर कमीशन ₹4.40 जुड़ता है। सबसे ऊपर, दिल्ली सरकार का VAT ₹15.40 लगाया जाता है, जिसके योग से यह कीमत ₹94.77 बनती है।

डीजल पर कितना टैक्स

इसी तरह, डीजल का खुदरा मूल्य ₹87.67 प्रति लीटर है, जो ₹53.75 के बेस प्राइस और ₹0.26 के भाड़े से शुरू होकर, ₹17.80 की एक्साइज ड्यूटी, ₹3.03 के डीलर कमीशन और ₹12.83 के VAT को जोड़ने के बाद बनता है। इस विश्लेषण से साफ पता चलता है कि दोनों ही ईंधनों की अंतिम कीमत में सरकारी टैक्स (एक्साइज ड्यूटी + VAT) का योगदान बहुत बड़ा है, जो पेट्रोल में लगभग ₹37.30 और डीजल में लगभग ₹30.63 प्रति लीटर है।

ऐसे तय होती है पेट्रोल-डीजल की कीमत

पेट्रोल और डीजल दोनों की अंतिम कीमत पर करों (एक्साइज ड्यूटी और VAT) का हिस्सा बहुत अधिक है। पेट्रोल की कीमत में कई तरह के टैक्स की कुल हिस्सेदारी ₹37.30 (₹21.90 + ₹15.40) है, जो कुल खुदरा मूल्य का लगभग 39% है। इसी तरह, डीजल में टैक्स का कुल योगान ₹30.63 (₹17.80 + ₹12.83) है, जो कुल कीमत का लगभग 35% है। डीलरों को मिलने वाला कमीशन भी कीमत का एक अंग है, जो पेट्रोल के लिए ₹4.40 और डीजल के लिए ₹3.03 प्रति लीटर है। डीलरों को दिया जाने वाला आधार मूल्य (जिसमें फ़्रेट भी शामिल है) पेट्रोल के लिए ₹53.07 और डीजल के लिए ₹54.01 है। इसके बाद ही विभिन्न टैक्स जोड़े जाते हैं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Petrol Diesel Rate Business Latest News Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।