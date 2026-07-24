Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इधर कच्चा तेल 100 डॉलर के पार; उधर पेट्रोल-डीजल, LPG, CNG के रेट जारी

By Drigraj Madheshia
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • LPG, Petrol, Diesel Rates Today: कच्चे तेल के रेट में उफान के बाद आज सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सुबह 6 बजे ही पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दीं
  • कच्चे तेल के दाम बढ़ने के बाद जानें दिल्ली से पटना तक पेट्रोल-डीजल और एलपीजी के लेटेस्ट रेट…
shortage of petrol and diesel
कच्चे तेल की सप्लाई पर संकट और दाम में तेजी के कारण फिर से ऐसे दृश्य देखने को मिल सकते हैं।

LPG, Petrol, Diesel Rates Today: ईरान-अमेरिका में युद्ध और लाल सागर में हूतियों के हमले से कच्चे तेल क कीमतों में आग लगी हुई है। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड एक झटके में 6.62 डॉलर प्रति बैरल उछलकर 100 डॉलर पर बंद हुआ। आज 24 जुलाई की सुबह बढ़त के साथ ब्रेंट क्रूड 100.80 डॉलर प्रति बैरल पर ट्र्रेड कर रहा था। जबकि, WTI 92.54 डॉलर प्रति बैरल पर था। बता दें एक बैरल कच्चे तेल में 10 डॉलर की बढ़ोतरी की वजह से कंपनियों को करीब 6 रुपये प्रति लीटर का नुकसान होता है। आइए जानें दिल्ली से पटना तक आज क्या हैं पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर के रेट…

पेट्रोल-डीजल के 24 जुलाई के रेट

कच्चे तेल के रेट में उफान के बाद आज सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सुबह 6 बजे ही पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दीं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया है, इसके बावजूद 24 जुलाई को पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

ये भी पढ़ें:4.93 रुपये पेट्रोल और 7.15 रुपये बढ़े डीजल के दाम, पंप मालिक हड़ताल पर

दिल्ली में पेट्रोल आज भी 102.12 और डीजल 95.20 रुपये लीटर बिक रहा है। जबकि लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल 102.05 रुपये और डीजल 99.28 रुपये का है। अयोध्या में भी दाम में कोई बदलाव नही है। राम की नगरी में पेट्रोल 102.4 और डीजल 99.27 रुपये लीटर है। जयपुर में पेट्रोल 112.66 रुपये और डीजल 97.78 रुपये लीटर है। जबकि पटना में पेट्रोल 112.70 रुपये और डीजल 99.87 रुपये लीटर।

LPG सिलेंडर के 24 जुलाई के रेट

राहत की बात तो एलपीजी को लेकर भी है। आज पूरे देश में सिलेंडर की कीमतें स्थिर हैं। इंडियन ऑयल के के अनुसार दिल्ली में 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर 942 रुपये और 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2930 रुपये है। पटना में घरेलू सिलेंडर 1031.5 और कमर्शियल का दाम 3227 रुपये है। लखनऊ में घरेलू सिलेंडर 979.50 तो कमर्शियल 3052.5 रुपये का है। रांची में घरेलू सिलेंडर के दाम 999.5 रुपये हैं और कमर्शियल के दाम सिलेंडर 3131 रुपये है।

ये भी पढ़ें:पेट्रोल-डीजल छोड़िए, असली संकट यहां है! कच्चे तेल से बनने वाली हर चीज होगी महंगी

CNG के रेट

सुबह छह बजे तक सीएनजी के रेट में भी कोई बदलाव नहीं हुआ था। IGL की वेबसाइट पर दिए गए ताजा रेट के मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी के दाम 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर थो। जबकि, ग्रेटर नोएडा में 91.70 रुपये। नोएडा सीएनजी की कीमत 91.70, गाजियाबाद में 91.70, मुजफ्फरनगर में 91.58, मेरठ में 91.58, शामली में 91.58 रुपये थी। रेवाड़ी में सीएनजी कीमत 87.70, करनाल में 87.43, कैथल में 88.43 रुपये प्रति किलो है। गुरुग्राम में भी सीएनजी के दाम 88.12 पर स्थिर हैं।

ये भी पढ़ें:4.93 रुपये पेट्रोल और 7.15 रुपये बढ़े डीजल के दाम, पंप मालिक हड़ताल पर

कानपुर में 1 किलो सीएनजी 94.42 में मिल रही है। वहीं, हमीरपुर में सीएनजी के रेट 94.42, फतेहपुर में 94.42, अजमेर में 92.44 और पाली में 92.44 रुपये किलो है। राजसमंद में सीएनजी की कीमत 92.44, महोबा में 89.42, बांदा में 89.42,चित्रकुट में 89.42 और हापुड़ में 92.70 रुपये प्रति किलो है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

Crude Oil Petrol Diesel Rate Business Latest News
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।