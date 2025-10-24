Hindustan Hindi News
इस कंपनी को आंध्र प्रदेश में मिला 445.03 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट, शेयरों का भाव बढ़ा, आपका है इंवेस्टमेंट?

इस कंपनी को आंध्र प्रदेश में मिला 445.03 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट, शेयरों का भाव बढ़ा, आपका है इंवेस्टमेंट?

संक्षेप: एक तरफ बाजार में आज शुक्रवार को मंदी सी छाई हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd के शेयरों में 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में उछाल आंध्र प्रदेश में मिला नया वर्क ऑर्डर है। कंपनी को 445.03 करोड़ रुपये का काम मिला है।

Fri, 24 Oct 2025 03:29 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Stock Market News: एक तरफ बाजार में आज शुक्रवार को मंदी सी छाई हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd के शेयरों में 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में उछाल आंध्र प्रदेश में मिला नया वर्क ऑर्डर है। कंपनी को 445.03 करोड़ रुपये का काम मिला है। इस प्रोजेक्ट के तरह 2 किलोवाट का सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाना है। बता दें, यह वर्क ऑर्डर कंपनी को न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश से मिला है।

इस प्रोजेक्ट के जरिए कंपनी 38,669 एससी और एसटी कंज्यूमर को सोलर सिस्टम प्रदान करेगी। यह कंपनी आंध्र प्रदेश के 5 अलग-अलग डिवीजन में किया जाएगा। Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd को डिजाइन, इंजीनियर, सप्लाई, इंस्टॉल, टेस्ट और कमिशनिंग का काम मिला है। बता दें, कंपनी को 6 महीने में काम पूरा करना है।

1% उछला शेयर

कंपनी का शेयर बीएसई में 292.95 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 293.65 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए। शेयर बाजार में रिटर्न के मामले में कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं है 2025 में अबतक कंपनी के शेयरों का भाव करीब 22 प्रतिशत टूट चुका है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में करीब 26 प्रतिशत की गिरावट आई है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 5.22 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी?

Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा है कि पहली तिमाही में कुल नेट प्रॉफिट 122.30 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉपिट में 19.40 प्रतिशत की गिरावट आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

