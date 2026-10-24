हर शेयर पर 1700% डिविडेंड देगी यह कंपनी, रिकॉर्ड डेट भी तय
मुख्य बातें
- क्रिसिल लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों के लिए 1700 फीसदी अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है
- बता दें कि शुक्रवार को BSE पर क्रिसिल के शेयर 0.84% गिरकर 4748.10 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए
अगर पोर्टफोलियो में रेटिंग और एनालिटिक्स कंपनी क्रिसिल लिमिटेड के शेयर हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। कंपनी ने ना सिर्फ तिमाही नतीजे जारी किए हैं बल्कि डिविडेंड का भी ऐलान किया है। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं।
डिविडेंड का ऐलान
क्रिसिल लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों के लिए 1700 फीसदी अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 17 रुपये प्रति शेयर के तीसरे अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दी है। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये है। इस हिसाब से निवेशकों को हर शेयर पर 17 रुपये मिलेंगे।
कंपनी ने डिविडेंड के लिए 29 अक्टूबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है। इसका मतलब यह है कि डिविडेंड पाने के लिए निवेशकों के पास रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर होने चाहिए। हालांकि, सिर्फ डिविडेंड की घोषणा सुनकर शेयर खरीदना पर्याप्त नहीं है। निवेश से पहले एक्स-डिविडेंड डेट और सेटलमेंट नियमों की जानकारी लेना जरूरी है। बीएसई (BSE) को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि यह डिविडेंड 17 नवंबर 2026 को या उससे पहले दे दिया जाएगा।
डिविडेंड का इतिहास
क्रिसिल का अपने शेयरधारकों को अंतरिम और वार्षिक डिविडेंड देने का इतिहास रहा है। साल 2026 में कंपनी ने जुलाई में 10 रुपये प्रति शेयर और अप्रैल में 9 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया। इसके अलावा, अप्रैल 2026 में कंपनी ने 28 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया। साल 2025 में, क्रिसिल ने अक्टूबर में 16 रुपये प्रति शेयर, जुलाई में 9 रुपये प्रति शेयर और मई में 8 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया। साथ ही, अप्रैल 2025 में कंपनी ने 26 रुपये प्रति शेयर का वार्षिक डिविडेंड भी दिया।
क्रिसिल के तिमाही नतीजे
हाल ही में क्रिसिल लिमिटेड ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी ने 204.64 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 5.9% अधिक है। इस तिमाही के दौरान कंपनी का परिचालन राजस्व 1095.16 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही के मुकाबले 20.20% ज्यादा है।
शेयर का परफॉर्मेंस
शुक्रवार को BSE पर क्रिसिल के शेयर 0.84% गिरकर 4748.10 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। पिछले एक हफ्ते में इसके शेयर भाव में 4.57%, पिछले दो हफ्तों में 7.14%, एक महीने में 3.13% और तीन महीनों में लगभग 7.93% का बदलाव आया है। एक साल में इसके शेयर भाव में 4.16% की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में इसमें लगभग 17.83% और पांच सालों में 68.61% की तेजी आई है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें