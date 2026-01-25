47 गुना बढ़ गया इस दिग्गज कंपनी का प्रॉफिट, ₹1001 का हुआ मुनाफा, अब शेयर रखें नजर
Chennai Petroleum Corp Q3 Result: चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CPCL) ने अक्टूबर-दिसंबर 2025 की तिमाही के लिए 1,001.59 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ दर्ज किया है। कंपनी ने रविवार को बताया कि निरंतर बेहतर परिचालन प्रदर्शन के कारण लाभ में यह बढ़ोतरी हुई है। चेन्नई स्थित इस कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 20.78 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। CPCL का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर करीब 4,720% बढ़ा है। यानी मुनाफा लगभग 47 गुना से ज्यादा उछला है। बता दें कि मंगलवार को कारोबार के दौरान यह शेयर फोकस में रह सकता है। पिछले दिन शुक्रवार को इसमें 2 पर्सेंट की तेजी देखी गई थी और यह 845.60 रुपये पर आ गया था।
कंपनी ने क्या कहा
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की समूह कंपनी सीपीसीएल ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त नौ महीने की अवधि के लिए कंपनी का शुद्ध लाभ बढ़कर 1,680.85 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में कंपनी को 255.83 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। विज्ञप्ति के अनुसार, अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान सीपीसीएल ने 27.9 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का प्रसंस्करण किया, जो पिछले साल की समान अवधि में 25.5 लाख मीट्रिक टन था।
कंपनी ने कहा, ''यह 105 प्रतिशत की क्षमता उपयोग को दर्शाता है, जो कुशल संयंत्र संचालन और उच्च विश्वसनीयता को रेखांकित करता है।'' तिमाही के वित्तीय परिणाम मजबूत भौतिक प्रदर्शन और बेहतर 'रिफाइनिंग मार्जिन' को दर्शाते हैं। रिफाइनिंग मार्जिन मतलब कच्चे तेल को पेट्रोल-डीजल जैसे उत्पादों में बदलने पर होने वाला मुनाफा। अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के लिए एकीकृत कुल आय बढ़कर 19,467.40 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 15,687.64 करोड़ रुपये थी। वहीं, अप्रैल-दिसंबर 2025 की तिमाही के लिए कुल आय बढ़कर 58,200 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 50,482.20 करोड़ रुपये थी।
