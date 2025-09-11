₹10 के पार जा सकता है यह शेयर, 2500% तक चढ़ गया है भाव, 28 पैसे का था शेयर
पांच साल में यह शेयर 500 पर्सेंट तक चढ़ चुका है। इसका मैक्सिमम रिटर्न 2500 पर्सेंट तक का है। बता दें कि लंबी अवधि में कंपनी के शेयर 28 पैसे से वर्तमान प्राइस तक आ गया है। अब मार्केट एनालिस्ट के मुताबिक यह शेयर 10 रुपये के पार पहुंच सकता है।
Country Condo’s Ltd share: रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी कंट्री कॉन्डो लिमिटेड का शेयर हाल ही में निवेशकों के लिए दिलचस्प साबित हो रहा है। वर्तमान में यह ₹7.25 के स्तर पर कारोबार कर रहा है और तकनीकी विश्लेषण के अनुसार इसके बढ़ने की संभावना काफी मजबूत है। मार्केट जानकारों के मुताबिक, कंट्री कॉन्डो लिमिटेड का शेयर वर्तमान में ₹6.80 - ₹6.90 के प्रमुख सपोर्ट क्षेत्र के पास ट्रेड कर रहा है। इस क्षेत्र में 20-, 50- और 200-DMA जैसी महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज भी एक साथ मिल रही हैं, जो इस स्तर को और भी मजबूत सपोर्ट बनाती हैं। बता दें कि पांच साल में यह शेयर 500 पर्सेंट तक चढ़ चुका है। वहीं, 1999 से अब तक यह शेयर 2500% तक चढ़ गया है। इस दौरान इसकी कीमत 28 पैसे से वर्तमान प्राइस तक आ गई।
कितना है टारगेट प्राइस
यदि यह सपोर्ट जोन कायम रहता है, तो शेयर ₹10.75 तक की ओर बढ़ने की कोशिश कर सकता है, जो अप्रैल में पहले भी टेस्ट किया गया था। इस दौरान स्टॉक के लिए इंटरिम रेसिस्टेंस ₹8.10, ₹9.10, ₹9.60 और ₹10.20 के स्तर पर देखे जा सकते हैं। एनालिस्ट्स का मानना है कि फिलहाल निवेशकों के लिए यह 48.3% तक का अपसाइड पोटेंशियल वाला अवसर पेश कर रहा है, बशर्ते कि सपोर्ट जोन कायम रहे।
कंपनी का कारोबार
कंट्री कॉन्डो लिमिटेड की स्थापना 1987 नियोक्योर थेरेप्यूटिक्स प्रा. लिमिटेड के नाम से हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य फार्मास्यूटिकल्स और फॉर्मुलेशन्स का निर्माण और विपणन करना था। साल 1995-96 में कंपनी ने सार्वजनिक रूप से पूंजी जुटाई और 1997 में होटल, रिसॉर्ट्स, गेस्ट हाउस, हॉलिडे होम्स, हेल्थ क्लब्स, और कंडोमिनियम्स के व्यवसाय में विविधीकरण किया। 2006 में कंपनी का नाम बदलकर कंट्री कॉन्डो लिमिटेड कर दिया गया, और तब से यह रियल एस्टेट क्षेत्र में सक्रिय है।