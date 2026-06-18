अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगी खांसी की सिरप, सरकार के फैसले से ₹5,700 करोड़ के मार्केट पर असर
मुख्य बातें
- Cough Syrup New Rules: कोटक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में खांसी और जुकाम की लिक्विड दवाओं का बाजार करीब 5,700 करोड़ रुपये का है
- इस पूरे सेगमेंट में केवल खांसी की लिक्विड दवाओं का बाजार ही करीब 4,700 करोड़ रुपये का है
अगर आप अब तक मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर की पर्ची के खांसी या जुकाम की सिरप खरीद लेते थे, तो यह सुविधा अब खत्म हो गई है। केंद्र सरकार ने 16 जून 2026 से सभी तरह की सिरप दवाओं की ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर रोक लगा दी है। अब फार्मेसी केवल वैध डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही सिरप आधारित दवाएं बेच सकेंगी।
सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
ANI की खबर के मुताबिक सरकार का कहना है कि सिरप दवाओं के दुरुपयोग, गुणवत्ता संबंधी चिंताओं और बिना डॉक्टर की सलाह के सेवन को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके तहत दवा नियमों के Schedule-K में संशोधन कर "Syrups" को OTC श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।
5,700 करोड़ रुपये के बाजार पर असर
कोटक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में खांसी और जुकाम की लिक्विड दवाओं का बाजार करीब 5,700 करोड़ रुपये का है। यह इंडियन फार्मा मार्केट का लगभग 2.2% हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक होने वाली OTC बिक्री का बड़ा हिस्सा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन वाली बिक्री में नहीं बदल पाएगा। ऐसे में इस सेगमेंट की बिक्री और मांग पर असर पड़ सकता है।
सबसे ज्यादा असर खांसी की सिरप पर
रिपोर्ट के अनुसार, इस पूरे सेगमेंट में केवल खांसी की लिक्विड दवाओं का बाजार ही करीब 4,700 करोड़ रुपये का है। जून 2023 में 14 फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन कफ सिरप पर प्रतिबंध के बाद इस बाजार में हल्की रिकवरी जरूर हुई थी, लेकिन वित्त वर्ष 2026 में बिक्री लगभग स्थिर रही।
फार्मा कंपनियों के लिए चुनौती
कई बड़ी दवा कंपनियों के टॉप ब्रांड तकनीकी रूप से प्रिस्क्रिप्शन दवाएं थीं, लेकिन उपभोक्ता उन्हें सीधे मेडिकल स्टोर से खरीद लेते थे। अब सख्त निगरानी लागू होने पर इन ब्रांडों की बिक्री प्रभावित हो सकती है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि लंबे समय में बाजार कुछ चुनिंदा बड़े ब्रांडों तक सिमट सकता है, लेकिन कुल बिक्री में गिरावट की आशंका बनी रहेगी।
भारतीय फार्मा बाजार की ग्रोथ पर भी असर
कोटक रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस नियम के कारण सालाना लगभग 1,000 करोड़ रुपये की बिक्री प्रभावित होती है, तो भारतीय फार्मास्यूटिकल मार्केट (IPM) की ग्रोथ में 0.40% से 0.50% तक की कमी आ सकती है।
आम लोगों के लिए क्या बदलेगा?
अब खांसी, जुकाम या अन्य सिरप आधारित दवाएं खरीदने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी होगा। बिना पर्ची के मेडिकल स्टोर से सिरप खरीदना संभव नहीं होगा। सरकार का मानना है कि इससे दवाओं के गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी और मरीजों को सही इलाज मिलेगा।
खांसी-जुकाम की सिरप खरीदने से पहले अब डॉक्टर की सलाह जरूरी हो गई है। सरकार ने यह नियम 16 जून से लागू कर दिया है। इससे फार्मा कंपनियों को बड़ा झअका लगा है। केवल खांसी की लिक्विड दवाओं का बाजार ही करीब 4,700 करोड़ रुपये का है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें