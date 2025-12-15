1470 रुपये पर लिस्ट हुआ धाकड़ IPO, खुशी से झूमे निवेशक, जोरदार फायदा

Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Corona Remedies IPO Listing at 1470 rupee in NSE investors cheers with grand opening
Dec 15, 2025 10:31 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

Corona Remedies IPO Listing: शेयर बाजारों में कोराना रेमेडिज आईपीओ की धमाकेदार एंट्री हुई है। बीएसई में यह आईपीओ बीएसई में 390 रुपये या फिर 37.72 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 1452 रुपये के लेवल पर लिस्ट हुआ है। वहीं, एनएसई में कोरोना रेमेडिज लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग 408 रुपये या फिर 38.42 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 1470 रुपये पर लिस्ट हुआ। बता दें, ग्रे मार्केट पहले ही कोराना रेमेडिज लिमिटेड की तगड़ी लिस्टिंग के संकेत दे रहा था।

8 दिसंबर को खुला था आईपीओ

कोरोना रेमेडिज लिमिटेड आईपीओ का प्राइस बैंड 1008 रुपये से 1062 रुपये था। कंपनी ने 14 शेयरों का एक लॉट बनाया था। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14868 रुपये का दांव लगाना पड़ा था। यह आईपीओ 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक खुला था। बता दें, कोरोना रेमेडिज आईपीओ का साइज 655.37 करोड़ रुपये का था। आईपीओ के जरिए कंपनी ने 62 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी।

144 गुना सब्सक्राइब हुआ आईपीओ

तीन दिन के सब्सक्रिप्शन के दौरान आईपीओ को 144 गुना सब्सक्राइब किया गया था। आईपीओ को रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 30.39 गुना सब्सक्राइब किया गया था। वहीं, क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटगरी में आईपीओ 293.80 गुना और एनआईआई कैटगरी में 220.18 गुना सब्सक्राइब किया गया था।

यह आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 5 दिसंबर को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 194.86 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

हेल्थ सेक्टर काम करती है कंपनी

कोरोना रेमेडिज लिमिटेड एक फार्मा कंपनी है। कंपनी कार्डियो, महिलाओं के स्वास्थ, दर्द, यूरोलॉजी और अन्य थेरेपैटिक से जुड़ी समस्याओं के लिए दवा बनाती है। 30 सितंबर 2025 तक के डाटा के अनुसार कंपनी 71 ब्रांड्स का संचालन कर रही है। कंपनी के पास 22 राज्यों में 2671 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
