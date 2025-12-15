1470 रुपये पर लिस्ट हुआ धाकड़ IPO, खुशी से झूमे निवेशक, जोरदार फायदा

संक्षेप: Corona Remedies IPO Listing: बीएसई में यह आईपीओ बीएसई में 390 रुपये या फिर 37.72 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 1452 रुपये के लेवल पर लिस्ट हुआ है। वहीं, एनएसई में कोरोना रेमेडिज लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग 408 रुपये या फिर 38.42 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 1470 रुपये पर लिस्ट हुआ।

Corona Remedies IPO Listing: शेयर बाजारों में कोराना रेमेडिज आईपीओ की धमाकेदार एंट्री हुई है। बीएसई में यह आईपीओ बीएसई में 390 रुपये या फिर 37.72 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 1452 रुपये के लेवल पर लिस्ट हुआ है। वहीं, एनएसई में कोरोना रेमेडिज लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग 408 रुपये या फिर 38.42 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 1470 रुपये पर लिस्ट हुआ। बता दें, ग्रे मार्केट पहले ही कोराना रेमेडिज लिमिटेड की तगड़ी लिस्टिंग के संकेत दे रहा था।

8 दिसंबर को खुला था आईपीओ कोरोना रेमेडिज लिमिटेड आईपीओ का प्राइस बैंड 1008 रुपये से 1062 रुपये था। कंपनी ने 14 शेयरों का एक लॉट बनाया था। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14868 रुपये का दांव लगाना पड़ा था। यह आईपीओ 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक खुला था। बता दें, कोरोना रेमेडिज आईपीओ का साइज 655.37 करोड़ रुपये का था। आईपीओ के जरिए कंपनी ने 62 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी।

144 गुना सब्सक्राइब हुआ आईपीओ तीन दिन के सब्सक्रिप्शन के दौरान आईपीओ को 144 गुना सब्सक्राइब किया गया था। आईपीओ को रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 30.39 गुना सब्सक्राइब किया गया था। वहीं, क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटगरी में आईपीओ 293.80 गुना और एनआईआई कैटगरी में 220.18 गुना सब्सक्राइब किया गया था।

यह आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 5 दिसंबर को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 194.86 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

हेल्थ सेक्टर काम करती है कंपनी कोरोना रेमेडिज लिमिटेड एक फार्मा कंपनी है। कंपनी कार्डियो, महिलाओं के स्वास्थ, दर्द, यूरोलॉजी और अन्य थेरेपैटिक से जुड़ी समस्याओं के लिए दवा बनाती है। 30 सितंबर 2025 तक के डाटा के अनुसार कंपनी 71 ब्रांड्स का संचालन कर रही है। कंपनी के पास 22 राज्यों में 2671 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं।