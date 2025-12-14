Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Corona Remedies IPO GMP Today crossed 300 rupee listing on monday
144 गुना सब्सक्रिप्शन, 300 रुपये के पार पहुंचा GMP, कल होगी लिस्टिंग

144 गुना सब्सक्रिप्शन, 300 रुपये के पार पहुंचा GMP, कल होगी लिस्टिंग

संक्षेप:

Corona Remedies IPO GMP Today: कोरोना रेमेडिज़ आईपीओ लिस्टिंग के लिए तैयार है। कंपनी शेयर बाजार में कल यानी 15 दिसंबर को डेब्यू करेगी। इस आईपीओ को 144 गुना सब्सक्राइब किया गया था। आईपीओ ग्रे मार्केट में भी शानदार प्रदर्शन कर रहा है।

Dec 14, 2025 06:47 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Corona Remedies IPO GMP Today: कोरोना रेमेडिज़ आईपीओ लिस्टिंग के लिए तैयार है। कंपनी शेयर बाजार में कल यानी 15 दिसंबर को डेब्यू करेगी। इस आईपीओ को 144 गुना सब्सक्राइब किया गया था। आईपीओ ग्रे मार्केट में भी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। जिसकी वजह से निवेशकों को पहले दिन ही तगड़ा फायदा होने की उम्मीद है।

300 रुपये के पार पहुंचा जीएमपी

ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 318 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। कोरोना रेमेडिज आईपीओ की लिस्टिंग 1380 रुपये पर हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पहले दिन ही निवेशकों को इश्यू प्राइस की तुलना में करीब 30 प्रतिशत का फायदा हो सकता है। इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार एक लॉट पर निवेशकों को 4452 रुपये का मुनाफा बनाने की उम्मीद है।

रिटेल कैटगरी में कितना सब्सक्राइब किया गया आईपीओ

कोरोना रेमेडिज आईपीओ को तीन दिन के सब्सक्रिप्शन के दौरान 144.54 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में आईपीओ को 30.39 गुना, क्यूआईबी कैटगरी में 293.80 गुना और एनआईआई कैटगरी में 220.18 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।

655 करोड़ रुपये था साइज

कोरोना रेमेडिज आईपीओ का साइज 655.37 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 62 लाख शेयर जारी की है। यह इश्यू पूरी तरह से ऑफर फार सेल पर आधारित था। यानी मौजूदा निवेशकों ने शेयरों की बिक्री की है। बता दें, कंपनी ने आईपीओ के जरिए कोई भी नया शेयर जारी नहीं किया है।

क्या है प्राइस बैंड

कोरोना रेमेडिज आईपीओ का प्राइस बैंड 1062 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। आईपीओ के लिए कंपनी ने 14 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम 14868 रुपये का दांव लगाना पड़ा। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक शेयर पर 54 रुपये की छूट दी थी।

यह आईपीओ 8 दिसंबर से 10 दिसंबर 2025 तक खुला था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

