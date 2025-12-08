फार्मा कंपनी का IPO पहले दिन 63% भरा, GMP दिखा रहा ₹260 का फायदा

संक्षेप: कोरोना रेमेडिज़ आईपीओ (Corona Remedies IPO) को पहले दिन निवेशकों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। शाम 4.32 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आईपीओ 63 प्रतिशत भर चुका था। रिटेल कैटगरी में सबसे अधिक 0.90 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।

कोरोना रेमेडिज़ आईपीओ (Corona Remedies IPO) को पहले दिन निवेशकों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। शाम 4.32 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार आईपीओ 63 प्रतिशत भर चुका था। रिटेल कैटगरी में सबसे अधिक 0.90 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। वहीं, एनआईआई कैटगरी में आईपीओ को 0.79 गुना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ था। रिटेल निवेशकों के लिए यह आईपीओ आज से खुला है। बता दें, एंकर निवेशकों के लिए कंपनी का आईपीओ 5 दिसंबर को खुला था। एंकर निवेशकों से कंपनी 194.86 करोड़ रुपये जुटाए थे।

क्या है आईपीओ का प्राइस बैंड कोरोना रेमेडिज आईपीओ 8 दिसंबर से 11 दिसंबर तक खुला रहेगा। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 1008 रुपये से 1062 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया है। कंपनी ने 14 शेयरों का एक लॉट बनाया है। निवेशकों को कम से कम 14868 रुपये का दांव लगाना पड़ा था। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक शेयर पर 54 रुपये की छूट दी है।

260 रुपये जीएमपी इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ मजबूती के साथ प्रदर्शन कर रहा है। आज कंपनी का आईपीओ 260 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। जोकि 24.48 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन का संकेत दे रहा है। इस आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 365 रुपये प्रति शेयर रहा है। ग्रे मार्केट यह आईपीओ 5 दिसंबर को इस स्थिति में था। उसके बाद से जीएमपी में गिरावट देखने को मिली है।

655 करोड़ रुपये जुटाने की कोशिश कोरोना रेमेडिज आईपीओ का साइज 655.37 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 62 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। कंपनी के मौजूदा निवेशक आईपीओ के जरिए किसी भी शेयरों की बिक्री नहीं कर रहे हैं।

कंपनी की स्थापना 2004 में हुई थी। मौजूदा समय में इस फार्मा कंपनी के 71 ब्रांड्स मार्केट में है। महिलाओं से जुड़ी समस्याओं, कार्डियो, शुगर, दर्द, यूरोनोलॉजी आदि से बिमारियों के लिए कंपनी दवा बनाती है।