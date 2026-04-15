तांबे में जोरदार उछाल! 6 हफ्ते के हाई पर कॉपर, निवेशकों के लिए क्या संकेत?
कॉपर (Copper) की कीमतें 6 हफ्ते के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं, क्योंकि अमेरिका-ईरान के बीच संभावित शांति वार्ता की उम्मीद से बाजार में सकारात्मक माहौल बना है। हालांकि, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज (Strait of Hormuz) में जारी तनाव के चलते उतार-चढ़ाव बना हुआ है। आइए समझते हैं कि निवेशकों के लिए क्या संकेत है?
वेस्ट एशिया में जारी तनाव के बीच एक दिलचस्प मोड़ देखने को मिला है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति वार्ता की उम्मीदों ने धातु बाजार में नई जान डाल दी है। इसी सकारात्मक संकेत का असर तांबे (Copper) की कीमतों पर साफ दिखा, जो 6 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में (Copper) की कीमत 13,200 डॉलर प्रति टन के करीब पहुंच गई, जो पिछले एक महीने से ज्यादा का सबसे ऊंचा स्तर है। यह तेजी ऐसे समय आई है, जब निवेशक इस उम्मीद में हैं कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिर से शुरू होती है, तो वैश्विक सप्लाई चेन पर दबाव कम हो सकता है और ऊर्जा कीमतों में भी स्थिरता आ सकती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
दरअसल, जब फरवरी 2026 के अंत में युद्ध जैसे हालात बने थे, तब औद्योगिक धातुओं पर काफी दबाव पड़ा था। बढ़ती तेल कीमतों और आर्थिक मंदी की आशंका ने निवेशकों को सतर्क कर दिया था, जिससे तांबा और अन्य मेटल्स की कीमतों में गिरावट आई थी। लेकिन, अब जैसे-जैसे शांति की उम्मीद बढ़ रही है, बाजार में भरोसा लौटता दिख रहा है। यही वजह है कि तांबा ही नहीं, बल्कि अन्य मेटल्स में भी तेजी देखने को मिली है।
हालांकि, स्थिति अभी पूरी तरह स्थिर नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज (Strait of Hormuz) में जारी तनाव और अमेरिका द्वारा नौसैनिक दबाव बनाए रखने से जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यही कारण है कि बाजार में उतार-चढ़ाव (volatility) बना हुआ है। निवेशक अभी भी सतर्क हैं, क्योंकि किसी भी समय हालात बिगड़ सकते हैं और कीमतों पर फिर से दबाव आ सकता है।
एक्सपर्ट का मानना है कि यह स्थिति रूस-यूक्रेन युद्ध जैसी हो सकती है, जहां शुरुआत में बाजार पर बड़ा असर पड़ा, लेकिन समय के साथ उसका प्रभाव धीरे-धीरे कम हो गया। अगर अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ती है, तो तांबे जैसी औद्योगिक धातुओं की मांग में और सुधार हो सकता है, जिससे कीमतों को और सपोर्ट मिलेगा।
तांबे की यह तेजी केवल एक कमोडिटी की कहानी नहीं है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के मूड को भी दर्शाती है। जब भू-राजनीतिक तनाव कम होने की उम्मीद बनती है, तो बाजार में जोखिम लेने की क्षमता बढ़ती है और निवेशक फिर से ग्रोथ-ओरिएंटेड एसेट्स की ओर लौटते हैं। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या शांति वार्ता सच में आगे बढ़ती है या फिर बाजार को एक बार फिर अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।