30% तक बढ़ सकते हैं कंडोम के दाम, ईरान-अमेरिका वॉर से है सीधा कनेक्शन

कंडोम बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कैरेक्स ने कंडोम के दाम में 30% तक बढ़ोतरी करने से जुड़ी योजना की घोषणा की है। मलेशियाई कंपनी कैरेक्स सालाना 5 अरब कंडोम का प्रॉडक्शन करती है।

ईरान वॉर अब तेल की कीमतों के अलावा दूसरी चीजों पर भी असर डालने लगा है। इस लड़ाई की आंच अब कंडोम तक जा पहुंची है। कंडोम बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कैरेक्स ने कंडोम के दाम 20 से 30 पर्सेंट तक बढ़ाने से जुड़ी योजना की घोषणा की है। कंडोम के दाम में कैरेक्स इससे ज्यादा भी बढ़ोतरी कर सकती है, क्योंकि ईरान-अमेरिका संघर्ष की वजह से सप्लाई चेन बाधित हुई है और इससे कंपनी के पूरे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन की लागत बढ़ गई है। यह बात बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट में कही गई है। मलेशियाई कंपनी कैरेक्स सालाना 5 अरब से ज्यादा कंडोम बनाती है। कैरेक्स, ड्यूरेक्स और ट्रोजन जैसे ब्रांड्स के साथ-साथ ब्रिटेन के NHS और युनाइटेड नेशंस ऐड प्रोग्राम्स को प्रॉडक्ट सप्लाई करती है। कंपनी का कहना है कि उसके पास लागत का बोझ ग्राहकों पर डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

कंपनी के CEO ने कही यह बात

कंडोम बनाने वाली मलेशियाई कंपनी कैरेक्स के सीईओ गोह मिया कियात ने रॉयटर्स को बताया, 'स्थिति निश्चित रूप से बहुत नाजुक है, प्राइसेज महंगे हैं...हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमें लागत का बोझ अब ग्राहकों पर डालना होगा।' फरवरी आखिर में मिडिल ईस्ट वॉर शुरू होने के बाद से कैरेक्स के प्रॉडक्शन प्रोसेस में शामिल प्रत्येक इनपुट की कॉस्ट बढ़ गई है। मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक रबड़, नाइट्रिल, पैकेजिंग मैटीरियल्स, एल्युमीनियम फॉइल्स और सिलिकॉन ऑयल सब कुछ ज्यादा महंगा हो गया है।

शिपिंग ने बढ़ाई दी मुश्किल

शिपिंग ने समस्या को और बढ़ा दिया है। यूरोप और अमेरिका को कैरेक्स का शिपमेंट पहले करीब एक महीने में पहुंच जाता था, लेकिन अब इसे पहुंचने में करीब दो महीने लग रहे हैं। साथ ही, माल ढुलाई की लागत भी बढ़ी है। शिपमेंट्स पहुंचने में होने वाली देरी की वजह से कंपनी के कई कस्टमर्स के पास सामान्य दिनों के मुकाबले कम स्टॉक बचा है, जिससे डिमांड ऊंची बनी हुई है। कैरेक्स के सीईओ गोह मिया कियात ने बताया कि इस साल कंडोम की डिमांड करीब 30 पर्सेंट बढ़ गई है। शिपिंग में होने वाले व्यवधान की वजह से किल्लत और बढ़ गई है, ग्लोबल सप्लाई चेन में यह साफतौर से देखने को मिल रहा है।