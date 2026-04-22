Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

30% तक बढ़ सकते हैं कंडोम के दाम, ईरान-अमेरिका वॉर से है सीधा कनेक्शन

Apr 22, 2026 03:37 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

कंडोम बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कैरेक्स ने कंडोम के दाम में 30% तक बढ़ोतरी करने से जुड़ी योजना की घोषणा की है। मलेशियाई कंपनी कैरेक्स सालाना 5 अरब कंडोम का प्रॉडक्शन करती है।

30% तक बढ़ सकते हैं कंडोम के दाम, ईरान-अमेरिका वॉर से है सीधा कनेक्शन

ईरान वॉर अब तेल की कीमतों के अलावा दूसरी चीजों पर भी असर डालने लगा है। इस लड़ाई की आंच अब कंडोम तक जा पहुंची है। कंडोम बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कैरेक्स ने कंडोम के दाम 20 से 30 पर्सेंट तक बढ़ाने से जुड़ी योजना की घोषणा की है। कंडोम के दाम में कैरेक्स इससे ज्यादा भी बढ़ोतरी कर सकती है, क्योंकि ईरान-अमेरिका संघर्ष की वजह से सप्लाई चेन बाधित हुई है और इससे कंपनी के पूरे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन की लागत बढ़ गई है। यह बात बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट में कही गई है। मलेशियाई कंपनी कैरेक्स सालाना 5 अरब से ज्यादा कंडोम बनाती है। कैरेक्स, ड्यूरेक्स और ट्रोजन जैसे ब्रांड्स के साथ-साथ ब्रिटेन के NHS और युनाइटेड नेशंस ऐड प्रोग्राम्स को प्रॉडक्ट सप्लाई करती है। कंपनी का कहना है कि उसके पास लागत का बोझ ग्राहकों पर डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

कंपनी के CEO ने कही यह बात
कंडोम बनाने वाली मलेशियाई कंपनी कैरेक्स के सीईओ गोह मिया कियात ने रॉयटर्स को बताया, 'स्थिति निश्चित रूप से बहुत नाजुक है, प्राइसेज महंगे हैं...हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमें लागत का बोझ अब ग्राहकों पर डालना होगा।' फरवरी आखिर में मिडिल ईस्ट वॉर शुरू होने के बाद से कैरेक्स के प्रॉडक्शन प्रोसेस में शामिल प्रत्येक इनपुट की कॉस्ट बढ़ गई है। मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक रबड़, नाइट्रिल, पैकेजिंग मैटीरियल्स, एल्युमीनियम फॉइल्स और सिलिकॉन ऑयल सब कुछ ज्यादा महंगा हो गया है।

ये भी पढ़ें:590 करोड़ रुपये का मिला डिफेंस ऑर्डर, मिनीरत्न कंपनी के शेयर बन गए रॉकेट

शिपिंग ने बढ़ाई दी मुश्किल
शिपिंग ने समस्या को और बढ़ा दिया है। यूरोप और अमेरिका को कैरेक्स का शिपमेंट पहले करीब एक महीने में पहुंच जाता था, लेकिन अब इसे पहुंचने में करीब दो महीने लग रहे हैं। साथ ही, माल ढुलाई की लागत भी बढ़ी है। शिपमेंट्स पहुंचने में होने वाली देरी की वजह से कंपनी के कई कस्टमर्स के पास सामान्य दिनों के मुकाबले कम स्टॉक बचा है, जिससे डिमांड ऊंची बनी हुई है। कैरेक्स के सीईओ गोह मिया कियात ने बताया कि इस साल कंडोम की डिमांड करीब 30 पर्सेंट बढ़ गई है। शिपिंग में होने वाले व्यवधान की वजह से किल्लत और बढ़ गई है, ग्लोबल सप्लाई चेन में यह साफतौर से देखने को मिल रहा है।

ये भी पढ़ें:24 रुपये डिविडेंड बांटने का ऐलान, 4488 करोड़ रुपये मुनाफा, फिर भी IT शेयर धड़ाम

कैरेक्स ने कहा- अगले कुछ महीनों के लिए पर्याप्त सप्लाई
मलेशिया की कंपनी कैरेक्स (Karex) ने बताया है कि उसके पास अगले कुछ महीनों के लिए पर्याप्त सप्लाई है। साथ ही, बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी प्रॉडक्शन बढ़ाने पर विचार कर रही है। कंपनी का कहना है कि कच्चे माल की लागत, शिपिंग में होने वाली देरी और कमजोर इनवेंटरी जैसी बड़ी चुनौतियों के जल्द हल होने की उम्मीद नहीं है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

और पढ़ें
Business Latest News Share Market Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,