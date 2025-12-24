52 हफ्ते के हाई पर कंडोम बनाने वाली कंपनी के शेयर, अप्रैल में ₹50 पर थी कीमत
साल 2025 में अब तक क्यूपिड लिमिटेड के शेयरों में 500 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज की जा चुकी है जबकि बीते दो वर्षों में यह स्टॉक करीब 10 गुना चढ़ चुका है। 24 दिसंबर को शेयर ने 52 हफ्ते के हाई को टच किया।
शेयर बाजार में कई ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। ऐसा ही एक स्टॉक कंडोम और हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी क्यूपिड लिमिटेड (Cupid) का है। इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। साल 2025 में अब तक कंपनी के शेयरों में 500 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज की जा चुकी है जबकि बीते दो वर्षों में यह स्टॉक करीब 10 गुना चढ़ चुका है।
52 हफ्ते के हाई पर शेयर
क्यूपिड लिमिटेड के शेयर बुधवार को मामूली तेजी के साथ 472.85 रुपये पर बंद हुए। शेयर ने 475.15 रुपये के स्तर को टच कर लिया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। अप्रैल 2025 में शेयर की कीमत 50 रुपये थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। शेयर के परफॉर्मेंस की बात करें तो यह पिछले पांच दिनों में करीब 10 प्रतिशत, एक महीने में 41 प्रतिशत, छह महीनों में 395 प्रतिशत और पांच साल में 3700 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ चुका है।
मजबूत बैलेंस शीट के लिए प्लान
क्यूपिड ने बताया कि प्रमोटर्स की प्लेज्ड शेयरहोल्डिंग घटकर 20 प्रतिशत रह गई है, जो सितंबर 2024 में 36.13 प्रतिशत थी। क्यूपिड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार हलवासिया ने कहा कि प्रमोटर प्लेज में कमी मजबूत बैलेंस शीट और निरंतर बिजनेस ग्रोथ का संकेत है। इससे निवेशकों का भरोसा और बढ़ेगा।
कंपनी के बारे में
क्यूपिड मुख्य रूप से मेल और फीमेल कंडोम, वॉटर-बेस्ड लुब्रिकेंट जैली और IVD किट्स का निर्माण और आपूर्ति करती है। कंपनी की सालाना उत्पादन क्षमता 48 करोड़ से अधिक मेल कंडोम, 5.2 करोड़ फीमेल कंडोम और 21 करोड़ लुब्रिकेंट सैशे की है। क्यूपिड का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट महाराष्ट्र के नासिक जिले के सिन्नर में स्थित है। खास बात यह है कि क्यूपिड दुनिया की पहली कंपनी होने का दावा करती है, जिसे WHO/UNFPA से मेल और फीमेल दोनों तरह के कंडोम की आपूर्ति के लिए प्री-क्वालिफिकेशन स्टेटस मिला है।