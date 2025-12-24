Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़condom maker cupid share rise 10 times in two years now promoter reduces pledge detail here
52 हफ्ते के हाई पर कंडोम बनाने वाली कंपनी के शेयर, अप्रैल में ₹50 पर थी कीमत

52 हफ्ते के हाई पर कंडोम बनाने वाली कंपनी के शेयर, अप्रैल में ₹50 पर थी कीमत

संक्षेप:

साल 2025 में अब तक क्यूपिड लिमिटेड के शेयरों में 500 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज की जा चुकी है जबकि बीते दो वर्षों में यह स्टॉक करीब 10 गुना चढ़ चुका है। 24 दिसंबर को शेयर ने 52 हफ्ते के हाई को टच किया।

Dec 24, 2025 06:44 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शेयर बाजार में कई ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। ऐसा ही एक स्टॉक कंडोम और हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी क्यूपिड लिमिटेड (Cupid) का है। इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। साल 2025 में अब तक कंपनी के शेयरों में 500 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज की जा चुकी है जबकि बीते दो वर्षों में यह स्टॉक करीब 10 गुना चढ़ चुका है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

52 हफ्ते के हाई पर शेयर

क्यूपिड लिमिटेड के शेयर बुधवार को मामूली तेजी के साथ 472.85 रुपये पर बंद हुए। शेयर ने 475.15 रुपये के स्तर को टच कर लिया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। अप्रैल 2025 में शेयर की कीमत 50 रुपये थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। शेयर के परफॉर्मेंस की बात करें तो यह पिछले पांच दिनों में करीब 10 प्रतिशत, एक महीने में 41 प्रतिशत, छह महीनों में 395 प्रतिशत और पांच साल में 3700 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ चुका है।

मजबूत बैलेंस शीट के लिए प्लान

क्यूपिड ने बताया कि प्रमोटर्स की प्लेज्ड शेयरहोल्डिंग घटकर 20 प्रतिशत रह गई है, जो सितंबर 2024 में 36.13 प्रतिशत थी। क्यूपिड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार हलवासिया ने कहा कि प्रमोटर प्लेज में कमी मजबूत बैलेंस शीट और निरंतर बिजनेस ग्रोथ का संकेत है। इससे निवेशकों का भरोसा और बढ़ेगा।

कंपनी के बारे में

क्यूपिड मुख्य रूप से मेल और फीमेल कंडोम, वॉटर-बेस्ड लुब्रिकेंट जैली और IVD किट्स का निर्माण और आपूर्ति करती है। कंपनी की सालाना उत्पादन क्षमता 48 करोड़ से अधिक मेल कंडोम, 5.2 करोड़ फीमेल कंडोम और 21 करोड़ लुब्रिकेंट सैशे की है। क्यूपिड का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट महाराष्ट्र के नासिक जिले के सिन्नर में स्थित है। खास बात यह है कि क्यूपिड दुनिया की पहली कंपनी होने का दावा करती है, जिसे WHO/UNFPA से मेल और फीमेल दोनों तरह के कंडोम की आपूर्ति के लिए प्री-क्वालिफिकेशन स्टेटस मिला है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।