कंडोम बनाने वाली कंपनी का आ रहा IPO, ग्रे मार्केट में अभी से ही ₹58 फायदे पर शेयर

Anondita Medicare Share: अगर आप किसी आईपीओ में दांव लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। कल यानी शुक्रवार, 22 अगस्त से एक और कंपनी का आईपीओ निवेश के लिए खुल रहा है। यह उत्तर प्रदेश स्थित मेल कंडोम बनाने वाली कंपनी है। इसका नाम अनोंदिता मेडिकेयर है। कंपनी अपने आईपीओ के जरिए 69.5 करोड़ रुपये तक की फंड जुटाने की तैयारी में है। कंपनी का आईपीओ निवेश के लिए 22 अगस्त को खुलेगा और आम जनता के लिए इसका सब्सक्रिप्शन 26 अगस्त को बंद हो जाएगा। कंपनी 28 अगस्त तक आईपीओ शेयर आवंटन को फाइनल रूप देगी। इसके शेयर 1 सितंबर से एनएसई इमर्ज पर कारोबार के लिए उपलब्ध होंगे। ग्रे मार्केट ₹58 प्रीमियम पर उपलब्ध हैं। इसका मतलब है कि लिस्टिंग पर यह शेयर 40 पर्सेंट तक का मुनाफा करा सकता है।