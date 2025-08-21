Condom Maker company anondita medicare IPO open from 22 august price band gmp surges 58 rupees premium कंडोम बनाने वाली कंपनी का आ रहा IPO, ग्रे मार्केट में अभी से ही ₹58 फायदे पर शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Condom Maker company anondita medicare IPO open from 22 august price band gmp surges 58 rupees premium

कंडोम बनाने वाली कंपनी का आ रहा IPO, ग्रे मार्केट में अभी से ही ₹58 फायदे पर शेयर

कंपनी का आईपीओ निवेश के लिए 22 अगस्त को खुलेगा और आम जनता के लिए इसका सब्सक्रिप्शन 26 अगस्त को बंद हो जाएगा। कंपनी 28 अगस्त तक आईपीओ शेयर आवंटन को फाइनल रूप देगी। इसके शेयर 1 सितंबर से एनएसई इमर्ज पर कारोबार के लिए उपलब्ध होंगे। 

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 09:01 PM
Anondita Medicare Share: अगर आप किसी आईपीओ में दांव लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। कल यानी शुक्रवार, 22 अगस्त से एक और कंपनी का आईपीओ निवेश के लिए खुल रहा है। यह उत्तर प्रदेश स्थित मेल कंडोम बनाने वाली कंपनी है। इसका नाम अनोंदिता मेडिकेयर है। कंपनी अपने आईपीओ के जरिए 69.5 करोड़ रुपये तक की फंड जुटाने की तैयारी में है। कंपनी का आईपीओ निवेश के लिए 22 अगस्त को खुलेगा और आम जनता के लिए इसका सब्सक्रिप्शन 26 अगस्त को बंद हो जाएगा। कंपनी 28 अगस्त तक आईपीओ शेयर आवंटन को फाइनल रूप देगी। इसके शेयर 1 सितंबर से एनएसई इमर्ज पर कारोबार के लिए उपलब्ध होंगे। ग्रे मार्केट ₹58 प्रीमियम पर उपलब्ध हैं। इसका मतलब है कि लिस्टिंग पर यह शेयर 40 पर्सेंट तक का मुनाफा करा सकता है।

क्या है डिटेल

इस आईपीओ में केवल 47.93 लाख शेयरों का नया इश्यू शामिल है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 137-145 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। अनोंदिता मेडिकेयर कोबरा ब्रांड के तहत पुरुष कंडोम बनाती है, जिसकी नोएडा में 11 मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग लाइनों पर सालाना लगभग 56.2 करोड़ कंडोम प्रोडक्शन कैपासिटी है। अनोंदिता मेडिकेयर कोबरा ब्रांड के तहत मेल कंडोम बनाती है, जिसकी नोएडा में 11 मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग लाइनों पर प्रति वर्ष लगभग 56.2 करोड़ कंडोम उत्पादन क्षमता है।

कंपनी की योजना

कंपनी, जो केवल सूचीबद्ध समकक्ष क्यूपिड के साथ प्रतिस्पर्धा करती है, ने आईपीओ से प्राप्त राशि में से 6 करोड़ रुपये इक्विपमेंट/मशीनरी की खरीद पर, 35 करोड़ रुपये अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए तथा शेष राशि को अज्ञात अधिग्रहण और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए खर्च करने की योजना बनाई है।

