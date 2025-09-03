Condom Maker Anondita Medicare share hits 5 Percent upper circuit for third day after robust listing धमाकेदार लिस्टिंग, 3 दिन से तूफानी तेजी, कंडोम कंपनी के शेयर पहुंचे 300 रुपये के पार, Business Hindi News - Hindustan
IPO में अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर का दाम 145 रुपये था। कंपनी के शेयर 90% के प्रीमियम के साथ 275.50 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग वाले ही दिन कंपनी के शेयर 5% के अपर सर्किट के साथ 289.25 रुपये पर बंद हुए। लिस्टिंग के बाद दूसरे और तीसरे दिन भी कंपनी के शेयर 5% के अपर सर्किट पर हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 10:16 AM
कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर धमाल मचाए हुए हैं। धमाकेदार लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर लगातार तीसरे दिन 5 पर्सेंट के अपर सर्किट पर पहुंच गए हैं। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर बुधवार को 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 318.85 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों ने 52 हफ्ते का अपना नया हाई भी बनाया है। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 1 सितंबर 2025 को बाजार में लिस्ट हुए थे। कंपनी का आईपीओ 22 अगस्त को दांव लगाने के लिए खुला था और यह 26 अगस्त तक ओपन रहा।

120% उछल गए हैं कंपनी के शेयर
आईपीओ में अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर का दाम 145 रुपये था। कंपनी के शेयर 90 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ 275.50 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुए। लिस्टिंग वाले ही दिन कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 289.25 रुपये पर बंद हुए। लिस्टिंग के बाद दूसरे और तीसरे दिन भी कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट के अपर सर्किट पर हैं। 145 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 120 पर्सेंट उछल गए हैं।

IPO पर लगा था 300 गुना से ज्यादा दांव
अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ (Anondita Medicare IPO) पर टोटल 300.89 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 286.20 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) की कैटेगरी में 531.82 गुना दांव लगा। जबकि क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 153.03 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर थे।

कंपनी का बिजनेस
अनोंदिता मेडिकेयर, पुरुषों और महिलाओं के लिए फ्लेवर्ड कंडोम बनाती है। कंपनी अपने प्रॉडक्ट्स को कोबरा (COBRA) ब्रांड नेम से बेचती है। अनोंदिता मेडिकेयर सालाना 562 मिलियन कंडोम का प्रॉडक्शन करती है। अनोंदिता मेडिकेयर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। अनोंदिता मेडिकेयर दक्षिणपूर्व एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट समेत कई इंटरनेशनल मार्केट्स में अपने प्रॉडक्ट्स का निर्यात करती है।

