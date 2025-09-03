धमाकेदार लिस्टिंग, 3 दिन से तूफानी तेजी, कंडोम कंपनी के शेयर पहुंचे 300 रुपये के पार

IPO में अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर का दाम 145 रुपये था। कंपनी के शेयर 90% के प्रीमियम के साथ 275.50 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग वाले ही दिन कंपनी के शेयर 5% के अपर सर्किट के साथ 289.25 रुपये पर बंद हुए। लिस्टिंग के बाद दूसरे और तीसरे दिन भी कंपनी के शेयर 5% के अपर सर्किट पर हैं।

कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर धमाल मचाए हुए हैं। धमाकेदार लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर लगातार तीसरे दिन 5 पर्सेंट के अपर सर्किट पर पहुंच गए हैं। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर बुधवार को 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 318.85 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों ने 52 हफ्ते का अपना नया हाई भी बनाया है। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 1 सितंबर 2025 को बाजार में लिस्ट हुए थे। कंपनी का आईपीओ 22 अगस्त को दांव लगाने के लिए खुला था और यह 26 अगस्त तक ओपन रहा।

120% उछल गए हैं कंपनी के शेयर

IPO पर लगा था 300 गुना से ज्यादा दांव

अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ (Anondita Medicare IPO) पर टोटल 300.89 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 286.20 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) की कैटेगरी में 531.82 गुना दांव लगा। जबकि क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 153.03 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर थे।