कंडोम बनाने वाली कंपनी के IPO पर टूटे निवेशक, 2 दिन में 16x हुआ सब्सक्राइब, ₹65 मुनाफे पर GMP

Anondita Medicare IPO: मेल कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ (IPO) शुक्रवार, 22 अगस्त को खुला और मंगलवार, 26 अगस्त को बंद होगा। यह एसएमई आईपीओ ₹10 फेस वैल्यू वाले 47,93,000 शेयरों का एक नया इश्यू है। कंपनी का टारगेट इस इश्यू से लगभग ₹69.50 करोड़ जुटाना है, जिसका उपयोग वह पूंजीगत व्यय और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए करेगी। एसएमई आईपीओ शुक्रवार, 22 अगस्त को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और मंगलवार, 26 अगस्त तक खुला रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड ₹137 से ₹145 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है।

शेयरों के हाल इस इश्यू को कुल मिलाकर 15.91 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जिसमें रिटेल हिस्सा 10 गुना बुक हुआ और एनआईआई के लिए रिजर्व हिस्सा लगभग 4.4 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है। क्यूआईबी का हिस्सा 0.11 गुना बुक हुआ है। बाजार सूत्रों के अनुसार, अनोंदिता मेडिकेयर के शेयरों का नवीनतम ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) ₹65 था। नवीनतम जीएमपी संकेत देता है कि शेयर 45 प्रतिशत के प्रीमियम पर लिस्टेड हो सकता है।