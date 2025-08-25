Condom Maker Anondita Medicare IPO subscription status 16 times so far gmp surges 65 rupees कंडोम बनाने वाली कंपनी के IPO पर टूटे निवेशक, 2 दिन में 16x हुआ सब्सक्राइब, ₹65 मुनाफे पर GMP, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Condom Maker Anondita Medicare IPO subscription status 16 times so far gmp surges 65 rupees

कंडोम बनाने वाली कंपनी के IPO पर टूटे निवेशक, 2 दिन में 16x हुआ सब्सक्राइब, ₹65 मुनाफे पर GMP

मेल कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ (IPO) शुक्रवार, 22 अगस्त को खुला और मंगलवार, 26 अगस्त को बंद होगा। यह एसएमई आईपीओ ₹10 फेस वैल्यू वाले 47,93,000 शेयरों का एक नया इश्यू है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 03:09 PM
share Share
Follow Us on
कंडोम बनाने वाली कंपनी के IPO पर टूटे निवेशक, 2 दिन में 16x हुआ सब्सक्राइब, ₹65 मुनाफे पर GMP

Anondita Medicare IPO: मेल कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ (IPO) शुक्रवार, 22 अगस्त को खुला और मंगलवार, 26 अगस्त को बंद होगा। यह एसएमई आईपीओ ₹10 फेस वैल्यू वाले 47,93,000 शेयरों का एक नया इश्यू है। कंपनी का टारगेट इस इश्यू से लगभग ₹69.50 करोड़ जुटाना है, जिसका उपयोग वह पूंजीगत व्यय और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए करेगी। एसएमई आईपीओ शुक्रवार, 22 अगस्त को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और मंगलवार, 26 अगस्त तक खुला रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड ₹137 से ₹145 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है।

शेयरों के हाल

इस इश्यू को कुल मिलाकर 15.91 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जिसमें रिटेल हिस्सा 10 गुना बुक हुआ और एनआईआई के लिए रिजर्व हिस्सा लगभग 4.4 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है। क्यूआईबी का हिस्सा 0.11 गुना बुक हुआ है। बाजार सूत्रों के अनुसार, अनोंदिता मेडिकेयर के शेयरों का नवीनतम ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) ₹65 था। नवीनतम जीएमपी संकेत देता है कि शेयर 45 प्रतिशत के प्रीमियम पर लिस्टेड हो सकता है।

कंपनी की योजना

कंपनी इस इश्यू से ₹69.50 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है, जिसका इस्तेमाल वह कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने और पूंजीगत व्यय के लिए करेगी। प्राप्त राशि का कुछ हिस्सा अज्ञात अधिग्रहणों और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। रिटेल निवेशक न्यूनतम और अधिकतम 2,000 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। इस इश्यू का सबसे बड़ा हिस्सा क्यूआईबी (योग्यता प्राप्त संस्थागत निवेशकों) के लिए रिजर्व है। उन्हें 22,56,000 शेयर (इश्यू का 47 प्रतिशत) ऑफर किए गए हैं। इसके बाद रिटेल निवेशकों का नंबर आता है। 15,86,000 शेयर, यानी कुल इश्यू का 33 प्रतिशत, रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व हैं। कंपनी ने 6,81,000 शेयर (कुल इश्यू का 14.21 प्रतिशत) एनआईआई (अनिवार्य संस्थागत निवेशकों) के लिए रिजर्व रखे हैं। इश्यू के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) के अनुसार, नारनोलिया फाइनेंशियल सर्विसेज बुक-रनिंग लीड मैनेजर है और माशितला सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।