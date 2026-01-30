Hindustan Hindi News
4 बोनस शेयर बांटने का ऐलान, कंडोम कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी, 196% बढ़ा है मुनाफा

संक्षेप:

कंडोम बनाने वाली कंपनी क्यूपिड लिमिटेड अपने शेयरधारकों को 4:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटेगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 4 फ्री शेयर देगी। क्यूपिड लिमिटेड का मुनाफा 196% बढ़ा है। कंपनी के शेयर पिछले एक साल में 500% से ज्यादा उछल गए हैं।

Jan 30, 2026 03:43 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
पुरुषों और महिलाओं के लिए कंडोम बनाने वाली कंपनी क्यूपिड लिमिटेड के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। क्यूपिड लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 13 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 442 रुपये पर पहुंच गए हैं। क्यूपिड लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। कंपनी अपने निवेशकों को 4:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटेगी। यानी, कंपनी हर 1 शेयर पर 4 फ्री शेयर देगी। क्यूपिड लिमिटेड ने अभी बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है।

एक साल में 500% से अधिक उछल गए हैं क्यूपिड के शेयर
कंडोम बनाने वाली कंपनी क्यूपिड लिमिटेड (Cupid Limited) के शेयर पिछले एक साल में 500 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। क्यूपिड लिमिटेड के शेयर 30 जनवरी 2025 को 71.19 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 30 जनवरी 2026 को 442 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 6 महीने में क्यूपिड लिमिटेड के शेयरों में 175 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले 3 महीने में क्यूपिड लिमिटेड के शेयरों में 75 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। पिछले 5 साल में कंपनी के शेयरों में 3600 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है।

196% बढ़ा है क्यूपिड लिमिटेड का मुनाफा
क्यूपिड लिमिटेड (Cupid Limited) का मुनाफा सालाना आधार पर 196 पर्सेंट बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में कंपनी को 33 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 11 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में क्यूपिड लिमिटेड का रेवेन्यू सालाना आधार पर 100 पर्सेंट से ज्यादा बढ़ा है। तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 93.49 करोड़ रुपये रहा है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 46.35 करोड़ रुपये था। अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही में कंपनी के टोटल एक्सपेंसेज 66 पर्सेंट बढ़कर 61 करोड़ रुपये रहे हैं, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 36 करोड़ रुपये थे।

पहले भी बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
क्यूपिड लिमिटेड, इससे पहले भी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। मल्टीबैगर कंपनी ने अक्टूबर 2018 में 1:5 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर 5 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। क्यूपिड लिमिटेड ने अप्रैल 2024 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। क्यूपिड लिमिटेड अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा है।

