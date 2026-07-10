2.43 रुपये का शेयर अब 220 रुपये के पार, कंपनी ने दनादन 3 बार बांटे बोनस शेयर, कंडोम बनाती है कंपनी

कंडोम बनाने वाली कंपनी क्यूपिड लिमिटेड के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर शुक्रवार को NSE में 6 पर्सेंट की तेजी के साथ 222 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई के बिल्कुल करीब जा पहुंचे हैं। क्यूपिड लिमिटेड के शेयर 2 दिन में 13 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। कंडोम कंपनी के शेयर इस अवधि में 2.43 रुपये से बढ़कर 220 रुपये के ऊपर पहुंच गए हैं। क्यूपिड लिमिटेड पुरुषों और महिलाओं के लिए कंडोम बनाती और सप्लाई करती है। इसके अलावा, कंपनी वाटर बेस्ड लुब्रिकैंट्स जेली और IVD किट्स बनाती है।

3 साल में 8600% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर

क्यूपिड लिमिटेड (Cupid Limited) के शेयरों में पिछले तीन साल में 8600 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। कंडोम कंपनी के शेयर 7 जुलाई 2023 को 2.43 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 10 जुलाई 2026 को 222 रुपये पर पहुंच गए हैं। अगर पिछले पांच साल की बात करें तो क्यूपिड लिमिटेड के शेयरों में करीब 8800 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है। साल 2026 में अब तक कंपनी के शेयर करीब 110 पर्सेंट चढ़े हैं। वहीं, पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में करीब 900 पर्सेंट का उछाल आया है।

3 बार बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी

कंडोम कंपनी क्यूपिड लिमिटेड (Cupid Limited) अपने शेयरधारकों को 3 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। कंपनी ने अक्टूबर 2018 में 1:5 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 5 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। कंपनी ने अप्रैल 2024 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। क्यूपिड लिमिटेड ने मार्च 2026 में 4:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिया है। यानी, कंडोम कंपनी ने हर 1 शेयर पर 4 बोनस शेयर बांटे हैं। कंपनी अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) भी कर चुकी है। कंपनी ने अप्रैल 2024 में अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा।