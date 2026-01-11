Hindustan Hindi News
तीसरी बार बोनस शेयर देने जा रही कंडोम बनाने वाली यह कंपनी, लगातार चढ़ रहा शेयर

संक्षेप:

कंपनी ने साफ किया है कि बोर्ड की मंजूरी के बाद ही बोनस इश्यू की रिकॉर्ड डेट और एक्स-डेट की घोषणा की जाएगी। एक्स-डेट पर शेयर की कीमत बोनस के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, जैसा आमतौर पर होता है।

Jan 11, 2026 07:42 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Cupid Ltd Share: क्यूपिड लिमिटेड के निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। कंपनी के बोर्ड के सामने बोनस शेयर जारी करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। अगर बोर्ड से मंजूरी मिल जाती है, तो शेयरधारकों को तय अनुपात में मुफ्त बोनस शेयर मिलेंगे। फिलहाल बोनस का रेश्यो तय नहीं किया गया है। कंपनी ने साफ किया है कि बोर्ड की मंजूरी के बाद ही बोनस इश्यू की रिकॉर्ड डेट और एक्स-डेट की घोषणा की जाएगी। एक्स-डेट पर शेयर की कीमत बोनस के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, जैसा आमतौर पर होता है। बता दें कि बोनस की खबर से पहले ही बीते शुक्रवार को NSE पर शेयर 8 फीसदी उछलकर 424.50 रुपये पर बंद हुआ।

क्या है डिटेल

क्यूपिड इससे पहले भी अपने निवेशकों को बोनस शेयर दे चुकी है। अप्रैल 2024 में कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी किए थे और उसी समय शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दिया गया था। इससे पहले साल 2018 में कंपनी ने 1 शेयर पर 5 बोनस शेयर दिए थे। बार-बार बोनस देने का इतिहास बताता है कि कंपनी अपने शेयरधारकों को वैल्यू देना चाहती है और उसका कैश फ्लो भी मजबूत रहा है।

कंपनी का कारोबार

1993 में शुरू हुई क्यूपिड आज भारत की जानी-मानी कंपनी है, जो पुरुष और महिला कंडोम, वॉटर-बेस्ड लुब्रिकेंट्स और IVD किट्स बनाती है। इसके अलावा कंपनी डियोड्रेंट, परफ्यूम, बादाम हेयर ऑयल, बॉडी ऑयल, पेट्रोलियम जेली जैसे कई FMCG प्रोडक्ट्स भी बेचती है। हाल के समय में कंपनी ने अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए फ्रेगरेंस, पर्सनल केयर और वेलनेस कैटेगरी में भी एंट्री की है, जिससे उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी मजबूत हुआ है।

कंपनी की योजना

कंपनी ने हाल ही में सऊदी अरब में FMCG मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की योजना को भी मंजूरी दी है। यह क्यूपिड का भारत के बाहर पहला प्लांट होगा, जिससे GCC देशों में उसकी पकड़ मजबूत होने की उम्मीद है। मजबूत ग्रोथ और विस्तार की वजह से क्यूपिड का शेयर मल्टीबैगर साबित हुआ है। पिछले 12 महीनों में शेयर करीब 452 फीसदी चढ़ चुका है, जबकि तीन साल में इसमें 3000 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है।

