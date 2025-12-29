कंडोम बनाने वाली कंपनी के शेयर पर विदेशी निवेशक फिदा, 532% का रिटर्न, अब सऊदी अरब में प्लांट लगाएगी कंपनी

संक्षेप: चालू वित्त वर्ष 2025 में शेयर की कीमत में 532% की वृद्धि हुई और यह 76 रुपये से बढ़कर वर्तमान प्राइस तक पहुंच गई। कंपनी ने सितंबर तिमाही में 29% का अच्छा लाभ मार्जिन दर्ज किया, जबकि इसी अवधि के दौरान एफआईआई (वित्तीय द्वितीय विश्व निवेशक) की इसमें 2.58% हिस्सेदारी थी।

Cupid Ltd Share: हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी क्यूपिड लिमिटेड (Cupid Ltd) ने सोमवार, 29 दिसंबर को बड़ा एलान किया है। कंपनी के बोर्ड ने सऊदी अरब में एक नया FMCG मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने को लेकर इन-प्रिंसिपल यानी शुरुआती मंजूरी दे दी है। यह फैक्ट्री किंगडम ऑफ सऊदी अरब (KSA) में लगाई जाएगी और कंपनी की FMCG कारोबार को आगे बढ़ाने की रणनीति का अहम हिस्सा होगी। इस कदम से क्यूपिड की मौजूदगी सऊदी अरब के साथ-साथ पूरे खाड़ी देशों में और मजबूत होने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष 2025 में शेयर की कीमत में 532% की वृद्धि हुई और यह 76 रुपये से बढ़कर वर्तमान प्राइस तक पहुंच गई। कंपनी ने सितंबर तिमाही में 29% का अच्छा लाभ मार्जिन दर्ज किया, जबकि इसी अवधि के दौरान एफआईआई (वित्तीय द्वितीय विश्व निवेशक) की इसमें 2.58% हिस्सेदारी थी।

कंपनी ने क्या कहा कंपनी का कहना है कि इस नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) देशों में सप्लाई चेन बेहतर होगी। स्थानीय स्तर पर प्रोडक्शन होने से प्रोडक्ट्स बाजार तक जल्दी पहुंच सकेंगे, स्टॉक की उपलब्धता बढ़ेगी और ग्राहकों तक समय पर सामान पहुंचाना आसान होगा। इसके अलावा, क्यूपिड को इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने और नए ग्राहकों तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी। खास बात यह है कि कंपनी इस प्रोजेक्ट को अपने इंटरनल फंड्स (आंतरिक संसाधनों) से पूरा करेगी, यानी इसके लिए किसी बड़े कर्ज पर निर्भर नहीं रहेगी। हालांकि, यह प्रोजेक्ट सभी जरूरी सरकारी और रेगुलेटरी मंजूरियों के बाद ही आगे बढ़ेगा।

शेयरों के हाल शेयर बाजार में भी इस खबर का असर देखने को मिला। सोमवार को क्यूपिड लिमिटेड के शेयर ₹487 प्रति शेयर पर बंद हुए, जो दिन की शुरुआत के मुकाबले करीब 1.56% की बढ़त दर्शाता है। निवेशकों ने कंपनी के इस इंटरनेशनल विस्तार प्लान को सकारात्मक रूप में लिया है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि मिडिल ईस्ट जैसे बड़े और तेजी से बढ़ते FMCG बाजार में स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए लंबे समय में फायदेमंद साबित हो सकती है।