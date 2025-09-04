Condom Company Anondita Medicare shares surged over 130 Percent from IPO Price in just 4 days 4 दिन पहले बाजार में उतरी कंडोम कंपनी, 130% दौड़ गए शेयर, 330 रुपये के ऊपर पहुंचा दाम, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Condom Company Anondita Medicare shares surged over 130 Percent from IPO Price in just 4 days

IPO में अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर का दाम 145 रुपये था। कंपनी के शेयर 1 सितंबर को 90% फायदे के साथ लिस्ट हुए। कंपनी के शेयर 4 सितंबर को 334.75 रुपये पर बंद हुए हैं। 145 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 130% से ज्यादा उछल गए हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 05:06 PM
कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर के शेयरों ने 4 दिन में ही शेयरधारकों को मालामाल कर दिया है। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर सोमवार 1 सितंबर को 90 पर्सेंट फायदे के साथ बाजार में लिस्ट हुए। लिस्टिंग वाले दिन ही कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट और चढ़ गए। इसके बाद से कंपनी के शेयर लगातार 5 पर्सेंट के अपर सर्किट पर हैं। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर गुरुवार को 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 334.75 रुपये पर बंद हुए हैं। अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ को लोगों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था।

130% से ज्यादा चढ़ गए कंपनी के शेयर
आईपीओ में अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर का दाम 145 रुपये था। कंपनी के शेयर 4 सितंबर 2025 को 334.75 रुपये पर बंद हुए हैं। 145 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 130 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों ने अपना 52 हफ्ते का नया हाई भी बनाया है। अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ दांव लगाने के लिए 22 अगस्त 2025 को खुला था और यह 26 अगस्त तक ओपन रहा। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 65.58 करोड़ रुपये तक का था।

300 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था कंपनी का IPO
अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ पर टोटल 300.89 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 286.20 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) की कैटेगरी में 531.82 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 153.03 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर थे।

प्रॉडक्ट्स का निर्यात भी करती है कंपनी
अनोंदिता मेडिकेयर लिमिटेड, पुरुषों और महिलाओं के लिए फ्लेवर्ड कंडोम बनाती है। कंपनी अपने प्रॉडक्ट्स को कोबरा (COBRA) ब्रांड नेम से बेचती है। कंपनी सालाना 56.20 करोड़ कंडोम बनाती है। अनोंदिता मेडिकेयर की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। कंपनी अपने उत्पादों का निर्यात दक्षिणपूर्व एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भी करती है। 31 जुलाई 2025 तक के डेटा के मुताबिक, कंपनी में 280 एंप्लॉयीज थे।

