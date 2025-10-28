2 महीने में ही मल्टीबैगर बने कंडोम कंपनी के शेयर, 250% से ज्यादा चढ़ गया शेयर के दाम
संक्षेप: बाजार में लिस्टिंग के बाद से 2 महीने से कम में अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर मल्टीबैगर बन गए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 145 रुपये था। कंपनी के शेयर मंगलवार को 5% चढ़कर 514.65 रुपये पर बंद हुए हैं।
कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर के शेयरों में तूफानी तेजी जारी है। बाजार में लिस्टिंग के बाद से 2 महीने से भी कम में अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर मल्टीबैगर बन गए हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार को NSE में 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 514.65 रुपये पर बंद हुए हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 145 रुपये था। कंपनी के शेयर 1 सितंबर 2025 को बाजार में लिस्ट हुए। 145 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 250 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों ने मंगलवार को 52 हफ्ते का नया हाई भी बनाया है।
IPO में जिन्हें मिले शेयर, पहले ही दिन दोगुना हो गया पैसा
अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ दांव लगाने के लिए 22 अगस्त 2025 को खुला था, कंपनी का आईपीओ 26 अगस्त तक ओपन रहा। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 145 रुपये था। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 1 सितंबर 2025 को 275.50 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग वाले ही दिन कंपनी के शेयर उछाल के साथ 289.25 रुपये पर बंद हुए। कंपनी के शेयरों ने पहले ही दिन निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया था। लिस्टिंग के बाद भी कंपनी के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है।
कोबरा ब्रांड नेम से अपने प्रॉडक्ट बेचती है कंपनी
अनोंदिता मेडिकेयर लिमिटेड फ्लेवर्ड कंडोम बनाती है। कंपनी पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कंडोम बनाती है। अनोंदिता मेडिकेयर अपने प्रॉडक्ट्स को कोबरा (COBRA) ब्रांड नेम के बेचती है। कंपनी सालाना 562 मिलियन कंडोम का प्रॉडक्शन करती है। अनोंदिता मेडिकेयर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नोएडा में है। कंपनी अपने प्रॉडक्ट्स का निर्यात साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट समेत कई इंटरनेशनल मार्केट्स में करती है। 31 जुलाई 2025 तक के डेटा के मुताबिक, कंपनी में 280 एंप्लॉयीज थे।
300 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था कंपनी का IPO
अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ टोटल 300.89 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 286.20 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 531.82 गुना दांव लगा। जबकि क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 153.03 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक सिर्फ 2 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ के 2 लॉट में 2000 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को 2 लॉट के लिए 2.90 लाख रुपये का निवेश करना पड़ा।