90% फायदे पर लिस्टिंग, फिर रॉकेट बन गया शेयर, कंडोम बनाती है कंपनी

कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर की शेयर बाजार में शानदार शुरुआत हुई है। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 90 पर्सेंट के फायदे के साथ 275.50 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 289.25 रुपये पर जा पहुंचे हैं। आईपीओ में अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर का दाम 145 रुपये था। 145 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर पहले ही दिन करीब 100 पर्सेंट चढ़ गए हैं। यानी, कंपनी के शेयरों ने पहले ही दिन निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है। अनोंदिता मेडिकेयर के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 69.50 करोड़ रुपये तक का था।

IPO पर लगा 300 गुना से ज्यादा दांव

अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ (Anondita Medicare IPO) पर टोटल 300.89 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 286.20 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) की कैटेगरी में 531.82 गुना दांव लगा, जबकि क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 153.03 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ के 2 लॉट में 2000 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में 2.90 लाख रुपये का निवेश करना पड़ा। अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ दांव लगाने के लिए 22 अगस्त 2025 को खुला था और यह 26 अगस्त तक ओपन रहा।