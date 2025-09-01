Condom Company Anondita Medicare Shares listed at 90 Percent Premium IPO price 145 rupee listing over 275 rupee 90% फायदे पर लिस्टिंग, फिर रॉकेट बन गया शेयर, कंडोम बनाती है कंपनी, Business Hindi News - Hindustan
90% फायदे पर लिस्टिंग, फिर रॉकेट बन गया शेयर, कंडोम बनाती है कंपनी

अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 90% के फायदे के साथ 275.50 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयर 5% के अपर सर्किट के साथ 289.25 रुपये पर जा पहुंचे हैं। IPO में अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर का दाम 145 रुपये था।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 10:55 AM
90% फायदे पर लिस्टिंग, फिर रॉकेट बन गया शेयर, कंडोम बनाती है कंपनी

कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर की शेयर बाजार में शानदार शुरुआत हुई है। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 90 पर्सेंट के फायदे के साथ 275.50 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 289.25 रुपये पर जा पहुंचे हैं। आईपीओ में अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर का दाम 145 रुपये था। 145 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर पहले ही दिन करीब 100 पर्सेंट चढ़ गए हैं। यानी, कंपनी के शेयरों ने पहले ही दिन निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है। अनोंदिता मेडिकेयर के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 69.50 करोड़ रुपये तक का था।

IPO पर लगा 300 गुना से ज्यादा दांव
अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ (Anondita Medicare IPO) पर टोटल 300.89 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 286.20 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) की कैटेगरी में 531.82 गुना दांव लगा, जबकि क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 153.03 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ के 2 लॉट में 2000 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में 2.90 लाख रुपये का निवेश करना पड़ा। अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ दांव लगाने के लिए 22 अगस्त 2025 को खुला था और यह 26 अगस्त तक ओपन रहा।

पुरुषों और महिलाओं के लिए कंडोम बनाती है कंपनी
अनोंदिता मेडिकेयर लिमिटेड, पुरुषों और महिलाओं के लिए कंडोम बनाती है। कंपनी अपने प्रॉडक्ट्स को कोबरा (COBRA) ब्रांड नेम के तहत बेचती है। कंपनी सालाना 562 मिलियन कंडोम का प्रॉडक्शन करती है। अनोंदिता मेडिकेयर की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। कंपनी अपने प्रॉडक्ट्स का निर्यात दक्षिणपूर्व एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट समेत कई इंटरनेशनल मार्केट्स में करती है। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 83.95 पर्सेंट थी, जो कि अब 61.71 पर्सेंट रह गई है। कंपनी के प्रमोटर्स अनुपम घोष, सोनिया घोष और रेशांत घोष हैं।

