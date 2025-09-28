Condom Company Anondita Medicare Shares crossed 330 rupee from 145 rupee within a month 145 रुपये का शेयर महीने भर में पहुंचा 330 रुपये के पार, कंडोम बनाती है कंपनी, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Condom Company Anondita Medicare Shares crossed 330 rupee from 145 rupee within a month

145 रुपये का शेयर महीने भर में पहुंचा 330 रुपये के पार, कंडोम बनाती है कंपनी

कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 1 सितंबर 2025 को बाजार में लिस्ट हुए। आईपीओ में अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर का दाम 145 रुपये था। कंपनी के शेयर 26 सितंबर 2025 को 339 रुपये पर बंद हुए हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 04:50 PM
share Share
Follow Us on
145 रुपये का शेयर महीने भर में पहुंचा 330 रुपये के पार, कंडोम बनाती है कंपनी

पुरुषों और महिलाओं के लिए फ्लेवर्ड कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर शेयर बाजार में धमाल मचाए हुए है। कंपनी के शेयरों ने एक महीने से कम में ही निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। आईपीओ में अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर का दाम 145 रुपये था। कंपनी के शेयर 26 सितंबर 2025 को 339 रुपये पर बंद हुए हैं। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 1 सितंबर 2025 को बाजार में लिस्ट हुए हैं। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई 417.90 रुपये है। कंपनी के आईपीओ पर 300 गुना से ज्यादा दांव लगा था।

शानदार रही कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग
अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 1 सितंबर को बाजार में लिस्ट हुए थे। कंपनी के शेयर 275 रुपये पर बाजार लिस्ट हुए। लिस्टिंग वाले ही दिन कंपनी के शेयर उछाल के साथ 289.25 रुपये पर बंद हुए। अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ दांव लगाने के लिए 22 अगस्त 2025 को खुला था और यह 26 अगस्त तक ओपन रहा। अनोंदिता मेडिकेयर के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 69.50 करोड़ रुपये तक का था।

ये भी पढ़ें:5 साल में ही 1 लाख रुपये के बना दिए 38 लाख, नवरत्न कंपनी ने भरी निवेशकों की झोली

IPO पर लगा 300 गुना से ज्यादा दांव
अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ टोटल 300.89 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 286.20 गुना दांव लगा था। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) का कोटा 531.82 गुना सब्सक्राइब हुआ। अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 153.03 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में 2.90 लाख रुपये का निवेश करना पड़ा।

क्या करती है कंपनी
अनोंदिता मेडिकेयर लिमिटेड फ्लेवर्ड कंडोम बनाती है। कंपनी अपने फ्लैगशिप प्रॉडक्ट्स को कोबरा (COBRA) ब्रांड नेम से बेचती है। कंपनी सालाना 562 मिलियन कंडोम का प्रॉडक्शन करती है। अनोंदिता मेडिकेयर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। अनोंदिता मेडिकेयर अपने प्रॉडक्ट्स का निर्यात दक्षिणपूर्व एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में करती है।

Business Latest News Share Market IPO अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।