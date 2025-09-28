145 रुपये का शेयर महीने भर में पहुंचा 330 रुपये के पार, कंडोम बनाती है कंपनी

कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 1 सितंबर 2025 को बाजार में लिस्ट हुए। आईपीओ में अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर का दाम 145 रुपये था। कंपनी के शेयर 26 सितंबर 2025 को 339 रुपये पर बंद हुए हैं।

पुरुषों और महिलाओं के लिए फ्लेवर्ड कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर शेयर बाजार में धमाल मचाए हुए है। कंपनी के शेयरों ने एक महीने से कम में ही निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। आईपीओ में अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर का दाम 145 रुपये था। कंपनी के शेयर 26 सितंबर 2025 को 339 रुपये पर बंद हुए हैं। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 1 सितंबर 2025 को बाजार में लिस्ट हुए हैं। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई 417.90 रुपये है। कंपनी के आईपीओ पर 300 गुना से ज्यादा दांव लगा था।

शानदार रही कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग

अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 1 सितंबर को बाजार में लिस्ट हुए थे। कंपनी के शेयर 275 रुपये पर बाजार लिस्ट हुए। लिस्टिंग वाले ही दिन कंपनी के शेयर उछाल के साथ 289.25 रुपये पर बंद हुए। अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ दांव लगाने के लिए 22 अगस्त 2025 को खुला था और यह 26 अगस्त तक ओपन रहा। अनोंदिता मेडिकेयर के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 69.50 करोड़ रुपये तक का था।

IPO पर लगा 300 गुना से ज्यादा दांव

अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ टोटल 300.89 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 286.20 गुना दांव लगा था। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) का कोटा 531.82 गुना सब्सक्राइब हुआ। अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 153.03 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में 2.90 लाख रुपये का निवेश करना पड़ा।