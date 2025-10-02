एक महीने में निवेशक मालामाल, 150% से ज्यादा बढ़ गया शेयर का दाम, कंडोम बनाती है कंपनी

फ्लेवर्ड कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 1 अक्टूबर को 5% से ज्यादा उछलकर 373 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी एक महीने पहले शेयर बाजार में लिस्ट हुई है। IPO में अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर का दाम 145 रुपये था।

कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर बुधवार 1 अक्टूबर 2025 को 5 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 373 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी एक महीने पहले शेयर बाजार में लिस्ट हुई है। आईपीओ में अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर का दाम 145 रुपये था। कंपनी के शेयर 145 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 150 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर का 52 हफ्ते का हाई लेवल 417.90 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 261.75 रुपये है।

पहले ही दिन 275 रुपये के पार पहुंच गए थे कंपनी के शेयर

अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 1 सितंबर 2025 को बाजार में लिस्ट हुए। कंपनी के शेयर 275.50 रुपये पर लिस्ट हुए और लिस्टिंग वाले ही दिन अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर उछाल के साथ 289.25 रुपये पर बंद हुए। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 69.50 करोड़ रुपये तक का था। अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ दांव लगाने के लिए 22 अगस्त 2025 को खुला था और यह 26 अगस्त तक ओपन रहा।

कंपनी के आईपीओ पर लगा 300 गुना से ज्यादा दांव

अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ टोटल 300.89 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 286.20 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 531.82 गुना दांव लगा, जबकि क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 153.03 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ के दो लॉट में 2000 शेयर थे।