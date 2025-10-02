Condom Company Anondita Medicare Share soared over 150 Percent from IPO Price in a month एक महीने में निवेशक मालामाल, 150% से ज्यादा बढ़ गया शेयर का दाम, कंडोम बनाती है कंपनी, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Condom Company Anondita Medicare Share soared over 150 Percent from IPO Price in a month

एक महीने में निवेशक मालामाल, 150% से ज्यादा बढ़ गया शेयर का दाम, कंडोम बनाती है कंपनी

फ्लेवर्ड कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 1 अक्टूबर को 5% से ज्यादा उछलकर 373 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी एक महीने पहले शेयर बाजार में लिस्ट हुई है। IPO में अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर का दाम 145 रुपये था।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 02:30 PM
share Share
Follow Us on
एक महीने में निवेशक मालामाल, 150% से ज्यादा बढ़ गया शेयर का दाम, कंडोम बनाती है कंपनी

कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर बुधवार 1 अक्टूबर 2025 को 5 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 373 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी एक महीने पहले शेयर बाजार में लिस्ट हुई है। आईपीओ में अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर का दाम 145 रुपये था। कंपनी के शेयर 145 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 150 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर का 52 हफ्ते का हाई लेवल 417.90 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 261.75 रुपये है।

पहले ही दिन 275 रुपये के पार पहुंच गए थे कंपनी के शेयर
अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 1 सितंबर 2025 को बाजार में लिस्ट हुए। कंपनी के शेयर 275.50 रुपये पर लिस्ट हुए और लिस्टिंग वाले ही दिन अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर उछाल के साथ 289.25 रुपये पर बंद हुए। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 69.50 करोड़ रुपये तक का था। अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ दांव लगाने के लिए 22 अगस्त 2025 को खुला था और यह 26 अगस्त तक ओपन रहा।

ये भी पढ़ें:5 फ्री शेयर बांटने का ऐलान, एक साल में 1800% से ज्यादा उछल गया यह स्मॉलकैप शेयर

कंपनी के आईपीओ पर लगा 300 गुना से ज्यादा दांव
अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ टोटल 300.89 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 286.20 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 531.82 गुना दांव लगा, जबकि क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 153.03 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ के दो लॉट में 2000 शेयर थे।

ये भी पढ़ें:सोना ₹1.20 लाख के पार, चांदी भी दमदार, खरीदारी में ये 5 गलतियां पड़ेंगी भारी

कंपनी का कारोबार
अनोंदिता मेडिकेयर पुरुषों और महिलाओं के लिए फ्लेवर्ड कंडोम बनाती है। कंपनी अपने प्रॉडक्ट्स को कोबरा (COBRA) ब्रांड नेम के तहत बेचती है। कंपनी सालाना 562 मिलियन कंडोम का प्रॉडक्शन करती है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नोएडा में है। अनोंदिता मेडिकेयर अपने प्रॉडक्ट्स का दक्षिणपूर्व एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में निर्यात करती है।

Business Latest News Share Market IPO अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।