Condom Company Anondita Medicare Share rallied over 340 Percent in less than 3 Month crossed 640 rupee
3 महीने से कम में 340% की तेजी, 145 रुपये का शेयर 640 रुपये के पार, कंडोम बनाती है कंपनी

3 महीने से कम में 340% की तेजी, 145 रुपये का शेयर 640 रुपये के पार, कंडोम बनाती है कंपनी

संक्षेप: अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 1 सितंबर को लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 145 रुपये था। कंपनी के शेयर 14 नवंबर को NSE में 643.65 रुपये पर बंद हुए हैं। IPO प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर तीन महीने से कम में 340% से ज्यादा उछल गए हैं।

Sun, 16 Nov 2025 08:15 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
महिलाओं और पुरुषों के लिए कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 3 महीने से कम में ही मल्टीबैगर बन गए हैं। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 1 सितंबर 2025 को बाजार में लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 145 रुपये था। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 14 नवंबर 2025 को NSE में 643.65 रुपये पर बंद हुए हैं। 145 रुपये के IPO प्राइस के मुकाबले अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर तीन महीने से भी कम में 340 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 22 अगस्त 2025 को खुला था और यह 26 अगस्त तक ओपन रहा।

पहले ही दिन दोगुना कर दिया लोगों का पैसा
अनोंदिता मेडिकेयर के शेयरों ने लिस्टिंग वाले ही दिन लोगों का पैसा दोगुना कर दिया। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 145 रुपये था। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 275.50 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुए। लिस्टिंग वाले ही दिन कंपनी के शेयर उछाल के साथ 289.25 रुपये पर जा पहुंचे। अनोंदिता मेडिकेयर के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 69.50 करोड़ रुपये तक का था। IPO से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 83.95 पर्सेंट थी, जो कि अब 61.71 पर्सेंट रह गई है।

300 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था IPO
अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ (Anondita Medicare IPO) टोटल 300.89 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 286.20 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 531.82 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 153.03 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की दो लॉट में 2000 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में 2.90 लाख रुपये का निवेश करना पड़ा।

कंपनी का कारोबार
अनोंदिता मेडिकेयर लिमिटेड (Anondita Medicare) फ्लेवर्ड कंडोम बनाती है। कंपनी अपने फ्लैगशिप प्रॉडक्ट्स को कोबरा (COBRA) ब्रांड नेम से बेचती है। कंपनी सालाना 562 मिलियन कंडोम का प्रॉडक्शन करती है। अनोंदिता मेडिकेयर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। अनोंदिता मेडिकेयर अपने प्रॉडक्ट्स का निर्यात दक्षिणपूर्व एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में करती है।

