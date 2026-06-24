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720% की तूफानी तेजी, अब कंपनी को मिला दक्षिण अफ्रीका से ऑर्डर, कंडोम बनाती है कंपनी

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • अनोंदिता मेडिकेयर को पुरुषों के कंडोम की सप्लाई करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से एक इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है
  • कंपनी के शेयरों में 10 महीने के भीतर 720 पर्सेंट की जोरदार तेजी आई है
  • कंपनी के शेयर इस अवधि में 145 रुपये से बढ़कर 1190 रुपये के पार जा पहुंचे हैं
720% की तूफानी तेजी, अब कंपनी को मिला दक्षिण अफ्रीका से ऑर्डर, कंडोम बनाती है कंपनी

पुरुषों और महिलाओं के लिए कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर बुधवार को 1192.35 रुपये पर बंद हुए हैं। दिन के कारोबार के दौरान कंडोम कंपनी के शेयरों ने 1260 रुपये के हाई लेवल को छुआ। अनोंदिता मेडिकेयर को पुरुषों के कंडोम की सप्लाई के लिए दक्षिण अफ्रीका से एक अतिरिक्त इंटरनेशनल परचेज ऑर्डर मिला है। पिछले 10 महीने से कम में अनोंदिता मेडिकेयर के शेयरों में 720 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है।

मेल कंडोम्स की सप्लाई करेगी कंपनी
अनोंदिता मेडिकेयर (Anondita Medicare) की रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, कंपनी को 23 जून 2026 को 1 स्टॉप मेडिकल सप्लाइज, दक्षिण अफ्रीका से एक एडिशनल परचेज ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू 5.11 करोड़ रुपये है। अनोंदिता मेडिकेयर को इस ऑर्डर में पुरुषों के कंडोम्स की सप्लाई और डिलीवरी करनी है। कंपनी ने बताया है कि उसे यह ऑर्डर 31 जुलाई 2026 तक पूरा करना है।

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10 महीने से कम में 720% उछल गए कंडोम कंपनी के शेयर
कंडोम कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर (Anondita Medicare) के आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 145 रुपये था। कंपनी का आईपीओ 22 अगस्त 2026 को खुला था और यह 26 अगस्त तक ओपन रहा। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 1 सितंबर को बाजार में लिस्ट हुए हैं। कंपनी के शेयर 24 जून 2026 को 1192.35 रुपये पर जा पहुंचे हैं। 145 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 720 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 1 सितंबर को बाजार में 275.50 रुपये पर लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग वाले ही दिन कंपनी के शेयर 289.25 रुपये पर जा पहुंचे थे। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1316 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 261.75 रुपये है।

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IPO का सब्सक्रिप्शन डीटेल
अनोंदिता मेडिकेयर (Anondita Medicare) का आईपीओ टोटल 277.37 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स की कैटेगरी में 286.12 गुना दांव लगा था। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) की कैटेगरी में 248.32 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 153 गुना सब्सक्राइब हुआ।

क्या करती है अनोंदिता मेडिकेयर
अनोंदिता मेडिकेयर (Anondita Medicare) पुरुषों और महिलाओं के लिए फ्लेवर्ड कंडोम्स बनाती है। कंपनी अपने प्रॉडक्ट्स को कोबरा (COBRA) ब्रांड नेम के तहत बेचती है। अनोंदिता मेडिकेयर सालाना 562 मिलियन कंडोम का प्रॉडक्शन करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग इकाई उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। कंपनी अपने प्रॉडक्ट्स का दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट समेत दुनिया के कई मार्केट्स में निर्यात करती है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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