4 महीने में 500% से ज्यादा चढ़ गए कंडोम कंपनी के शेयर, नई ऊंचाई पर पहुंचे दाम

4 महीने में 500% से ज्यादा चढ़ गए कंडोम कंपनी के शेयर, नई ऊंचाई पर पहुंचे दाम

संक्षेप:

कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 4 महीने में 530% से ज्यादा उछल गए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 145 रुपये था। कंपनी के शेयर सोमवार 29 दिसंबर 2025 को 930 रुपये पर जा पहुंचे हैं।

Dec 29, 2025 03:30 pm IST
कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। शेयर बाजार में उतरने के 4 महीने के भीतर अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 500 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर सोमवार को NSE में इंट्राडे के दौरान उछाल के साथ 930 रुपये पर पहुंच गए हैं। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयरों ने 52 हफ्ते का अपना नया हाई बनाया है। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 1 सितंबर 2025 को बाजार में लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 145 रुपये था। अनोंदिता मेडिकेयर, पुरुषों और महिलाओं के लिए फ्लेवर्ड कंडोम बनाती है।

पहले ही दिन दोगुना हो गया था लोगों का पैसा
145 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 4 महीने में 530% से ज्यादा उछल गए हैं। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयरों ने लोगों का पैसा पहले ही दिन दोगुना कर दिया था। कंपनी के शेयर 1 सितंबर को बाजार में लिस्ट हुए हैं। IPO में 145 रुपये का शेयर 90 पर्सेंट के फायदे के साथ 275.50 रुपये पर लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट और चढ़कर 289.25 रुपये पर पहुंच गए। यानी, आईपीओ प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर पहले ही दिन 100 पर्सेंट चढ़ गए। अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ दांव लगाने के लिए 22 अगस्त 2025 को खुला था और यह 26 अगस्त तक ओपन रहा।

IPO पर लगा था 300 गुना से ज्यादा दांव
अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ पर 300.89 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 286.20 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों (नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) की कैटेगरी में 531.82 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का कोटा 153.03 गुना सब्सक्राइब हुआ था। अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की दो लॉट में 2000 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में 2,90,000 रुपये का निवेश करना पड़ा।

क्या है कंपनी का कारोबार
अनोंदिता मेडिकेयर लिमिटेड (Anondita Medicare) फ्लेवर्ड कंडोम बनाती है। कंपनी अपने प्रॉडक्ट्स को कोबरा (COBRA) ब्रांड नेम से बेचती है। अनोंदिता मेडिकेयर सालाना 562 मिलियन कंडोम का प्रॉडक्शन करती है। कंपनी की फैक्ट्री नोएडा में है। अनोंदिता मेडिकेयर अपने प्रॉडक्ट्स का निर्यात दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में करती है।

