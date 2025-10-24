रॉकेट सा उड़ रहे कंडोम कंपनी के शेयर, 2 महीने में 145 रुपये से 470 रुपये पर पहुंचा शेयर

संक्षेप: अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर शुक्रवार को 5% के अपर सर्किट के साथ 469.60 रुपये पर बंद हुए हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 145 रुपये था। इश्यू प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 2 महीने में ही 220% से ज्यादा चढ़ गए हैं।

पुरुषों और महिलाओं के लिए फ्लेवर्ड कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर रॉकेट बने हुए हैं। दो महीने में कंपनी के शेयर 220 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर शुक्रवार को NSE पर 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 469.60 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर करीब 470 रुपये पर पहुंच गए हैं। अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ 22 अगस्त 2025 को खुला था। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 145 रुपये था। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 475.20 रुपये है।

कंपनी के शेयरों ने पहले ही दिन दोगुना कर दिया था लोगों का पैसा

अनोंदिता मेडिकेयर (Anondita Medicare) के आईपीओ में शेयर का दाम 145 रुपये था। कंपनी के शेयर 1 सितंबर 2025 को बाजार में 275.50 रुपये पर लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग वाले ही दिन अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर उछाल के साथ 289.25 रुपये पर बंद हुए। यानी, कंपनी के शेयरों ने पहले ही दिन निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया था। कंपनी के शेयर शुक्रवार 24 अक्टूबर को 469.60 रुपये पर बंद हुए हैं। 145 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 220 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं।

IPO पर लगा था 300 गुना से ज्यादा दांव

अनोंदिता मेडिकेयर (Anondita Medicare) के आईपीओ पर टोटल 300.89 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 286.20 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) कैटेगरी में 531.82 गुना दांव लगा। अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 153.03 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर हैं।