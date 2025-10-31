Hindustan Hindi News
कंडोम कंपनी के शेयर खरीदने की होड़, 300% से ज्यादा उछला शेयर का दाम, 2 महीने पहले बाजार में उतरी है कंपनी

कंडोम कंपनी के शेयर खरीदने की होड़, 300% से ज्यादा उछला शेयर का दाम, 2 महीने पहले बाजार में उतरी है कंपनी

संक्षेप: अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 1 सितंबर 2025 को बाजार में लिस्ट हुए हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 145 रुपये था। दो महीने में कंपनी के शेयर 300% से ज्यादा उछलकर 31 अक्टूबर 2025 को 595.70 रुपये पर पहुंच गए हैं।

Fri, 31 Oct 2025 01:28 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर खरीदने की होड़ है। कंपनी के शेयरों में पिछले कुछ दिन से तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर शुक्रवार को NSE में 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 595.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। NSE पर शुक्रवार को अनोंदिता मेडिकेयर के 2,19,000 शेयर खरीदने के ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहे हैं। कंपनी के शेयर 1 सितंबर 2025 को बाजार में लिस्ट हुए हैं। IPO प्राइस से अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 300 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।

2 महीने में ही 145 रुपये से 600 रुपये के करीब कंपनी के शेयर
अनोंदिता मेडिकेयर (Anondita Medicare) के आईपीओ में शेयर का दाम 145 रुपये था। कंपनी के शेयर 1 सितंबर 2025 को 275.50 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुए। लिस्टिंग वाले ही दिन अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 289.25 रुपये पर बंद हुए। लिस्टिंग के बाद से कंपनी के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर 31 अक्टूबर 2025 को 595.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। 145 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 300 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ दांव लगाने के लिए 22 अगस्त 2025 को खुला था और यह 26 अगस्त तक ओपन रहा।

IPO पर लगा था 300 गुना से ज्यादा दांव
अनोंदिता मेडिकेयर (Anondita Medicare) के आईपीओ पर टोटल 300.89 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 286.20 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) कैटेगरी में 531.82 गुना दांव लगा, जबकि क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 153.03 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ के 2 लॉट में 2000 शेयर थे। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 83.95 पर्सेंट थी, जो कि अब 61.71 पर्सेंट रह गई है।

कंपनी का कारोबार
अनोंदिता मेडिकेयर लिमिटेड पुरुषों और महिलाओं के लिए फ्लेवर्ड कंडोम बनाती है। कंपनी कोबरा (COBRA) ब्रांड के तहत अपने फ्लैगशिप प्रॉडक्ट्स को बेचती है। अनोंदिता मेडिकेयर सालाना 562 मिलियन कंडोम का प्रॉडक्शन करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग इकाई नोएडा में है। कंपनी अपने प्रॉडक्ट्स का निर्यात दक्षिणपूर्व एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट समेत कई इंटरनेशनल मार्केट्स में करती है।

