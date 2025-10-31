कंडोम कंपनी के शेयर खरीदने की होड़, 300% से ज्यादा उछला शेयर का दाम, 2 महीने पहले बाजार में उतरी है कंपनी

संक्षेप: अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 1 सितंबर 2025 को बाजार में लिस्ट हुए हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 145 रुपये था। दो महीने में कंपनी के शेयर 300% से ज्यादा उछलकर 31 अक्टूबर 2025 को 595.70 रुपये पर पहुंच गए हैं।

कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर खरीदने की होड़ है। कंपनी के शेयरों में पिछले कुछ दिन से तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर शुक्रवार को NSE में 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 595.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। NSE पर शुक्रवार को अनोंदिता मेडिकेयर के 2,19,000 शेयर खरीदने के ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहे हैं। कंपनी के शेयर 1 सितंबर 2025 को बाजार में लिस्ट हुए हैं। IPO प्राइस से अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 300 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।

2 महीने में ही 145 रुपये से 600 रुपये के करीब कंपनी के शेयर

अनोंदिता मेडिकेयर (Anondita Medicare) के आईपीओ में शेयर का दाम 145 रुपये था। कंपनी के शेयर 1 सितंबर 2025 को 275.50 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुए। लिस्टिंग वाले ही दिन अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 289.25 रुपये पर बंद हुए। लिस्टिंग के बाद से कंपनी के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर 31 अक्टूबर 2025 को 595.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। 145 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 300 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ दांव लगाने के लिए 22 अगस्त 2025 को खुला था और यह 26 अगस्त तक ओपन रहा।

IPO पर लगा था 300 गुना से ज्यादा दांव

अनोंदिता मेडिकेयर (Anondita Medicare) के आईपीओ पर टोटल 300.89 गुना दांव लगा था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 286.20 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) कैटेगरी में 531.82 गुना दांव लगा, जबकि क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 153.03 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ के 2 लॉट में 2000 शेयर थे। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 83.95 पर्सेंट थी, जो कि अब 61.71 पर्सेंट रह गई है।