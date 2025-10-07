Condom Company Anondita Medicare Share crossed 450 rupee from 145 rupee rallied over 200 Percent कंडोम कंपनी पिछले महीने बाजार में उतरी, 145 रुपये से अब ₹450 के पार शेयर का दाम, 200% से ज्यादा उछले शेयर, Business Hindi News - Hindustan
कंडोम कंपनी पिछले महीने बाजार में उतरी, 145 रुपये से अब ₹450 के पार शेयर का दाम, 200% से ज्यादा उछले शेयर

आईपीओ में अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर का दाम 145 रुपये था। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 7 अक्टूबर 2025 को 460 रुपये पर बंद हुए हैं। IPO प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 200 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 05:20 PM
फ्लेवर्ड कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर कुछ दिन पहले ही शेयर बाजार में उतरी है। कंपनी के शेयरों में आई तूफानी तेजी ने बाजार में धमाल मचा दिया है। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर मंगलवार को 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 460 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों में सोमवार को भी 10 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली थी। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयरों की पिछले महीने सितंबर में बाजार में एंट्री हुई है। बाजार में उतरने के बाद से कंपनी के शेयर 200 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।

145 रुपये से 450 रुपये के पार शेयर के दाम
आईपीओ में अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर का दाम 145 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 22 अगस्त 2025 को खुला था और यह 26 अगस्त तक ओपन रहा। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 1 सितंबर 2025 को 275.50 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग वाले दिन कंपनी के शेयर तेजी के साथ 289.25 रुपये पर बंद हुए। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 7 अक्टूबर 2025 को 460 रुपये पर बंद हुए हैं। IPO प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 200 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं।

IPO पर लगा था 300 गुना से ज्यादा दांव
अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ (Anondita Medicare IPO) टोटल 300.89 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 286.20 गुना दांव लगा। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों का कोटा 531.82 गुना सब्सक्राइब हुआ। अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 153.03 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को आईपीओ में 2.90 लाख रुपये का निवेश करना पड़ा।

क्या करती है कंपनी
अनोंदिता मेडिकेयर पुरुषों और महिलाओं के लिए फ्लेवर्ड कंडोम बनाती है। कंपनी अपने फ्लैगशिप प्रॉडक्ट्स को कोबरा (COBRA) ब्रांड नेम से बेचती है। अनोंदिता मेडिकेयर सालाना 562 मिलियन कंडोम्स का प्रॉडक्शन करती है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। अनोंदिता मेडिकेयर लिमिटेड दक्षिणपूर्व एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट समेत कई इंटरनेशनल मार्केट्स में अपने प्रॉडक्ट्स का निर्यात करती है।

