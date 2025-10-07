कंडोम कंपनी पिछले महीने बाजार में उतरी, 145 रुपये से अब ₹450 के पार शेयर का दाम, 200% से ज्यादा उछले शेयर

आईपीओ में अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर का दाम 145 रुपये था। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 7 अक्टूबर 2025 को 460 रुपये पर बंद हुए हैं। IPO प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 200 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं।

फ्लेवर्ड कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर कुछ दिन पहले ही शेयर बाजार में उतरी है। कंपनी के शेयरों में आई तूफानी तेजी ने बाजार में धमाल मचा दिया है। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर मंगलवार को 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 460 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों में सोमवार को भी 10 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली थी। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयरों की पिछले महीने सितंबर में बाजार में एंट्री हुई है। बाजार में उतरने के बाद से कंपनी के शेयर 200 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।

145 रुपये से 450 रुपये के पार शेयर के दाम

आईपीओ में अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर का दाम 145 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 22 अगस्त 2025 को खुला था और यह 26 अगस्त तक ओपन रहा। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 1 सितंबर 2025 को 275.50 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग वाले दिन कंपनी के शेयर तेजी के साथ 289.25 रुपये पर बंद हुए। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 7 अक्टूबर 2025 को 460 रुपये पर बंद हुए हैं। IPO प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 200 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं।

IPO पर लगा था 300 गुना से ज्यादा दांव

अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ (Anondita Medicare IPO) टोटल 300.89 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 286.20 गुना दांव लगा। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों का कोटा 531.82 गुना सब्सक्राइब हुआ। अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 153.03 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को आईपीओ में 2.90 लाख रुपये का निवेश करना पड़ा।