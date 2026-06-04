कंडोम कंपनी के शेयरों ने बनाया नया रिकॉर्ड, 145 रुपये से 1200 रुपये के पार पहुंचा दाम
मुख्य बातें
- कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर के शेयरों ने गुरुवार को नया रिकॉर्ड बना दिया
- कंपनी के शेयर 9 महीने में 145 रुपये से बढ़कर 1200 रुपये के पार जा पहुंचे हैं
- कंपनी के शेयर गुरुवार को इंट्राडे में 1229.05 रुपये पर पहुंच गए
पुरुषों और महिलाओं के लिए कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर के शेयरों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। कंडोम कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर गुरुवार को NSE में इंट्राडे के दौरान 11 पर्सेंट की जोरदार तेजी के साथ 1,229.05 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी के शेयरों ने गुरुवार को 52 हफ्ते का अपना नया हाई बनाया। कारोबार के आखिर में अनोंदिता मेडिकेयर (Anondita Medicare) के शेयर 6 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 1185.55 रुपये पर बंद हुए। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 261.75 रुपये है।
9 महीने में 145 रुपये से 1200 के पार पहुंचे शेयर
कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर (Anondita Medicare) के शेयर 9 महीने में 145 रुपये से 1200 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 145 रुपये था। कंपनी के शेयर 1 सितंबर 2025 को बाजार में लिस्ट हुए। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 4 जून 2026 को इंट्राडे के दौरान 1229.05 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 22 अगस्त 2025 को खुला था और यह 26 अगस्त तक ओपन रहा। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 69 करोड़ रुपये तक का था।
पहले ही दिन 275 रुपये के पार पहुंच गए कंपनी के शेयर
अनोंदिता मेडिकेयर (Anondita Medicare) के शेयरों की बाजार में शानदार लिस्टिंग हुई। कंपनी के शेयर 1 सितंबर 2025 को 275.50 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग के ठीक बाद अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर उछाल के साथ 289.25 रुपये पर जा पहुंचे। कंडोम कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर लिमिटेड के आईपीओ पर टोटल 300.89 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी के आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स की कैटेगरी में 286.20 गुना दांव लगा। नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या गैर संस्थागत निवेशकों (NII) की कैटेगरी में 531.82 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का कोटा 153.03 गुना सब्सक्राइब हुआ। अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ के 2 लॉट में 2000 शेयर थे। आम निवेशकों को कंपनी के आईपीओ में 2.90 लाख रुपये का निवेश करना पड़ा।
क्या करती है कंपनी
अनोंदिता मेडिकेयर (Anondita Medicare) पुरुषों और महिलाओं के लिए फ्लेवर्ड कंडोम बनाती है। कंपनी अपने प्रॉडक्ट्स को कोबरा (COBRA) ब्रांड के तहत बेचती है। अनोंदिता मेडिकेयर सालाना 562 मिलियन कंडोम बनाती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग इकाई नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। अनोंदिता मेडिकेयर दक्षिणपूर्व एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट समेत कई इंटरनेशनल मार्केट्स में अपने प्रॉडक्ट्स का निर्यात करती है। 31 जुलाई 2025 तक के डेटा के मुताबिक, कंपनी में 280 कर्मचारी थे।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी
दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल
प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी
विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।
पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।