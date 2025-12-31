145 रुपये का शेयर 4 महीने में 1000 रुपये के पार, 600% की तूफानी तेजी, कंडोम बनाती है कंपनी
अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर बुधवार को 5% की तेजी के साथ 1017.15 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 1 सितंबर को लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 145 रुपये है। चार महीने में कंपनी के शेयर 600% से अधिक उछल गए हैं।
पुरुषों और महिलाओं के लिए फ्लेवर्ड कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर के शेयरों में बाजार में उतरने के बाद से गजब की तेजी आई है। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर बुधवार को NSE में 5 पर्सेंट की तेजी के साथ 1017.15 रुपये पर पहुंच गए हैं। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 1 सितंबर 2025 को बाजार में लिस्ट हुए हैं। पिछले चार महीने में कंडोम बनाने वाली कंपनी के शेयर 600 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयरों ने बुधवार को 52 हफ्ते का अपना नया हाई भी बनाया है।
IPO में 145 रुपये था शेयर का दाम
अनोंदिता मेडिकेयर (Anondita Medicare) के आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 145 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 22 अगस्त 2025 को खुला था और यह 26 अगस्त तक ओपन रहा। कंडोम कंपनी के शेयर 1 सितंबर को बाजार में लिस्ट हुए हैं। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर बुधवार 31 दिसंबर 2025 को 1017.15 रुपये पर पहुंच गए हैं। 145 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 600 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 261.75 रुपये है।
पहले ही दिन दोगुना हो गया था लोगों का पैसा
अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर 1 सितंबर को NSE में 90 पर्सेंट के फायदे के साथ 275.50 रुपये पर लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयर उछाल के साथ 289.25 रुपये पर पहुंच गए। 145 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर पहले ही दिन 100 पर्सेंट उछल गए थे। अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ टोटल 300.89 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 286.20 गुना दांव लगा था।
क्या करती है कंपनी
अनोंदिता मेडिकेयर लिमिटेड फ्लेवर्ड कंडोम बनाती है। कंपनी अपने प्रॉडक्ट्स को कोबरा (COBRA) ब्रांड नेम के तहत बेचती है। कंपनी सालाना 562 मिलियन कंडोम्स का प्रॉडक्शन करती है। कंपनी की फैक्ट्री नोएडा में है। अनोंदिता मेडिकेयर दक्षिणपूर्व एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट समेत कई इंटरनेशनल मार्केट्स में अपने प्रॉडक्ट्स का निर्यात करती है।