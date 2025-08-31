लिस्टिंग से ठीक पहले ₹87 प्रीमियम पर GMP, कंडोम बनाती है कंपनी, 300 गुना हुआ सब्सक्राइब

अनोंदिता मेडिकेयर आईपीओ 22 से 26 अगस्त तक खुला था। तीन दिन में इसे 300 गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी ने इस इश्यू के जरिए लगभग ₹69.50 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा था। यह एक SME IPO है, जिसमें करीब 47.93 लाख इक्विटी शेयर जारी किए गए।

Anondita Medicare IPO: कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर के शेयरों को लेकर बाजार में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कंपनी के आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) आज ₹87 तक उछल गया है, जो इसके लिस्टिंग से ठीक एक दिन पहले की मजबूत मांग को दिखाता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम वह अतिरिक्त कीमत होती है, जिस पर शेयर आधिकारिक लिस्टिंग से पहले अनौपचारिक बाजार में खरीदे-बेचे जाते हैं। निवेशकों को लिस्टिंग पर लगभग 60% तक का प्रॉफिट मिल सकता है।

