लिस्टिंग से ठीक पहले ₹87 प्रीमियम पर GMP, कंडोम बनाती है कंपनी, 300 गुना हुआ सब्सक्राइब
Anondita Medicare IPO: कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर के शेयरों को लेकर बाजार में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कंपनी के आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) आज ₹87 तक उछल गया है, जो इसके लिस्टिंग से ठीक एक दिन पहले की मजबूत मांग को दिखाता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम वह अतिरिक्त कीमत होती है, जिस पर शेयर आधिकारिक लिस्टिंग से पहले अनौपचारिक बाजार में खरीदे-बेचे जाते हैं। निवेशकों को लिस्टिंग पर लगभग 60% तक का प्रॉफिट मिल सकता है।
22 से 26 अगस्त तक खुला था आईपीओ
अनोंदिता मेडिकेयर आईपीओ 22 से 26 अगस्त तक खुला था। तीन दिन में इसे 300 गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी ने इस इश्यू के जरिए लगभग ₹69.50 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा था। यह एक SME IPO है, जिसमें करीब 47.93 लाख इक्विटी शेयर जारी किए गए। IPO का प्राइस बैंड ₹137 से ₹145 प्रति शेयर तय किया गया था और न्यूनतम लॉट साइज 1000 शेयर रखा गया था, यानी एक लॉट के लिए लगभग ₹1.45 लाख का निवेश जरूरी था।
मेल कंडोम बनाती है कंपनी
कंपनी प्रोफाइल की बात करें, तो अनोंदिता मेडिकेयर नोएडा स्थित एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो मुख्य रूप से कंडोम और हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी अपने COBRA ब्रांड के तहत फ्लेवर्ड कंडोम बेचती है और इसकी सालाना उत्पादन क्षमता करीब 562 मिलियन कंडोम्स है। FY25 में कंपनी ने लगभग ₹77.13 करोड़ का राजस्व और करीब ₹16.42 करोड़ का शुद्ध लाभ (PAT) कमाया, जो पिछले साल की तुलना में 327% की शानदार बढ़त है।