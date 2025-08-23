इस IPO पर टूट पड़े लोग, पहले ही दिन हो गया फुल, कंडोम बनाती है कंपनी
कंडोम बनाने वाली कंपनी अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ पर लोग टूट पड़े हैं। कंपनी का आईपीओ पहले ही दिन फुल हो गया है। अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ पर सब्सक्रिप्शन के पहले दिन 22 अगस्त को 3.44 गुना दांव लग गया है। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 26 अगस्त 2025 तक खुला रहेगा। अनोंदिता मेडिकेयर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कंडोम बनाती है। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 69.50 करोड़ रुपये तक का है।
45% पहुंच गया शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम
अनोंदिता मेडिकेयर के आईपीओ में शेयर का दाम 145 रुपये है। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में धमाल मचाए हुए हैं। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर ग्रे मार्केट में 65 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से कंपनी के शेयर 210 रुपये पर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, आईपीओ में जिन निवेशकों को कंपनी के शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 45 पर्सेंट के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। अनोंदिता मेडिकेयर के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के SME प्लेटफॉर्म पर 1 सितंबर 2025 को लिस्ट होंगे।
पहले दिन IPO पर लगा 3.44 गुना दांव
अनोंदिता मेडिकेयर का आईपीओ पहले ही दिन 3.44 गुना सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा पहले दिन 5.99 गुना सब्सक्राइब हुआ है। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स या NII) की कैटेगरी में 1.93 गुना दांव लग गया है। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 0.11 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर हैं। यानी, आम निवेशकों को कम से कम 2.90 लाख रुपये का इनवेस्टमेंट करना होगा। कंपनी 'COBRA' ब्रांड नेम से अपने कंडोम बनाती है। कंपनी सालाना 562 मिलियन कंडोम का प्रॉडक्शन करती है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। अनोंदिता मेडिकेयर अपने प्रॉडक्ट्स को दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के मार्केट्स में एक्सपोर्ट करती है।