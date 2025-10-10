3 बोनस शेयर दे रही है कंपनी, 6 महीने में पैसा किया दोगुना, रिकॉर्ड डेट 20 अक्टूबर से पहले

Bonus Share: बोनस शेयर देने वाली कंपनियों के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। कॉन्कर्ड कंट्रोल सिस्टम्स लिमिटेड (Concord Control Systems) के शेयर अगले हफ्ते एक्स-बोनस ट्रेड करेंगे।

Bonus Share: बोनस शेयर देने वाली कंपनियों के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। कॉन्कर्ड कंट्रोल सिस्टम्स लिमिटेड (Concord Control Systems) के शेयर अगले हफ्ते एक्स-बोनस ट्रेड करेंगे। कंपनी की तरफ से योग्य निवेशकों को 3 शेयर बोनस दिया जाएगा। बता दें, बीते 6 महीने में इस स्टॉक ने निवेशकों को 100 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है।

20 अक्टूबर से पहले है रिकॉर्ड डेट एक्सचेंज को दी जानकारी में Concord Control Systems ने बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 5 शेयर पर 3 शेयर बोनस दिया जाएगा। यानी रिकॉर्ड डेट पर जिन निवेशकों के पास कंपनी के 5 शेयर रहेंगे उन्हें 3 बोनस शेयर का फायदा होगा। बता दें, बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 16 अक्टूबर दिन शुक्रवार की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। कंपनी पहली बार अपने निवेशकों को बोनस शेयर दे रही है।

शुक्रवार को शेयरों में दिखी नरमी आज कंपनी शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में नरमी देखने को मिली है। यह मल्टीबैगर स्टॉक बीएसई में 2701 रुपये के लेवल पर खुला था। लेकिन दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 2750 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। बता दें, बीते 3 महीने में कॉन्कर्ड कंट्रोल सिस्टम्स के शेयरों की कीमतों में 50 प्रतिशत की तेजी आई है।

6 महीने में पैसा डबल पोजीशनल निवेशकों का पैसा कंपनी के शेयरों ने 6 महीने में डबल कर दिया है। इस दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 150 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई है। एक साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 55 प्रतिशत का ही रिटर्न दिया है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 2855 रुपये और 52 वीक लो लेवल 971.15 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1691.68 करोड़ रुपये का है।

महज 3 साल में Concord Control Systems के शेयरों की कीमतों में 2229 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।