Concord Control Systems will give 3 bonus share record date before 20 october 3 बोनस शेयर दे रही है कंपनी, 6 महीने में पैसा किया दोगुना, रिकॉर्ड डेट 20 अक्टूबर से पहले, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Concord Control Systems will give 3 bonus share record date before 20 october

3 बोनस शेयर दे रही है कंपनी, 6 महीने में पैसा किया दोगुना, रिकॉर्ड डेट 20 अक्टूबर से पहले

Bonus Share: बोनस शेयर देने वाली कंपनियों के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। कॉन्कर्ड कंट्रोल सिस्टम्स लिमिटेड (Concord Control Systems) के शेयर अगले हफ्ते एक्स-बोनस ट्रेड करेंगे।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 03:53 PM
share Share
Follow Us on
3 बोनस शेयर दे रही है कंपनी, 6 महीने में पैसा किया दोगुना, रिकॉर्ड डेट 20 अक्टूबर से पहले

Bonus Share: बोनस शेयर देने वाली कंपनियों के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। कॉन्कर्ड कंट्रोल सिस्टम्स लिमिटेड (Concord Control Systems) के शेयर अगले हफ्ते एक्स-बोनस ट्रेड करेंगे। कंपनी की तरफ से योग्य निवेशकों को 3 शेयर बोनस दिया जाएगा। बता दें, बीते 6 महीने में इस स्टॉक ने निवेशकों को 100 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है।

ये भी पढ़ें:13% उछला यह स्टॉक, मुकुल अग्रवाल ने खरीदे 6 लाख शेयर, इस साल हुई है लिस्टिंग

20 अक्टूबर से पहले है रिकॉर्ड डेट

एक्सचेंज को दी जानकारी में Concord Control Systems ने बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले 5 शेयर पर 3 शेयर बोनस दिया जाएगा। यानी रिकॉर्ड डेट पर जिन निवेशकों के पास कंपनी के 5 शेयर रहेंगे उन्हें 3 बोनस शेयर का फायदा होगा। बता दें, बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 16 अक्टूबर दिन शुक्रवार की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। कंपनी पहली बार अपने निवेशकों को बोनस शेयर दे रही है।

शुक्रवार को शेयरों में दिखी नरमी

आज कंपनी शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में नरमी देखने को मिली है। यह मल्टीबैगर स्टॉक बीएसई में 2701 रुपये के लेवल पर खुला था। लेकिन दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 2750 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। बता दें, बीते 3 महीने में कॉन्कर्ड कंट्रोल सिस्टम्स के शेयरों की कीमतों में 50 प्रतिशत की तेजी आई है।

ये भी पढ़ें:2 दिन में 22% की तेजी के बाद 36 रुपये पहुंचा स्टॉक, इस खबर से गदगद निवेशक

6 महीने में पैसा डबल

पोजीशनल निवेशकों का पैसा कंपनी के शेयरों ने 6 महीने में डबल कर दिया है। इस दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 150 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई है। एक साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 55 प्रतिशत का ही रिटर्न दिया है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 2855 रुपये और 52 वीक लो लेवल 971.15 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1691.68 करोड़ रुपये का है।

महज 3 साल में Concord Control Systems के शेयरों की कीमतों में 2229 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Bonus Share Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।