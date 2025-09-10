55 रुपये का शेयर अब ₹2500 के पार, 3 साल से कम में 4600% की तूफानी तेजी, इन दिग्गजों ने लगाया है दांव

कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स के शेयर तीन साल से भी कम में 4600% चढ़ गए हैं। आईपीओ में कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स के शेयर का दाम 55 रुपये था। कंपनी के शेयर 10 सितंबर 2025 को BSE में 2570 रुपये पर बंद हुए हैं।

इंडस्ट्रियल प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स के शेयर बुधवार को रिकॉर्ड हाई पर जा पहुंचे हैं। कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 12 पर्सेंट चढ़कर 2588.75 रुपये पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में कंपनी के शेयर 2570 रुपये पर बंद हुए। कंपनी के शेयरों ने अपने पिछले हाई लेवल को पीछे छोड़ दिया है। कंपनी के शेयर 8 सितंबर 2025 को 2525 रुपये पर थे। पिछले 6 महीने में कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स के शेयरों में 134 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है।

3 साल से कम में 4600% की जबरदस्त तेजी

कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स (Concord Control Systems) के शेयर पिछले तीन साल से भी कम में 4600 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स का आईपीओ 27 सितंबर 2022 को दांव लगाने के लिए खुला था और यह 29 सितंबर तक ओपन रहा। आईपीओ में कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स के शेयर का दाम 55 रुपये था। कंपनी के शेयर 10 सितंबर 2025 को BSE में 2570 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 5 महीने में कंपनी के शेयरों में 145 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 971.15 रुपये है।