Concord Control Systems shares crossed 2500 rupee from 55 rupee in 3 year jumped over 4600 percent 55 रुपये का शेयर अब ₹2500 के पार, 3 साल से कम में 4600% की तूफानी तेजी, इन दिग्गजों ने लगाया है दांव, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
55 रुपये का शेयर अब ₹2500 के पार, 3 साल से कम में 4600% की तूफानी तेजी, इन दिग्गजों ने लगाया है दांव

कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स के शेयर तीन साल से भी कम में 4600% चढ़ गए हैं। आईपीओ में कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स के शेयर का दाम 55 रुपये था। कंपनी के शेयर 10 सितंबर 2025 को BSE में 2570 रुपये पर बंद हुए हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 08:02 PM
इंडस्ट्रियल प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स के शेयर बुधवार को रिकॉर्ड हाई पर जा पहुंचे हैं। कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 12 पर्सेंट चढ़कर 2588.75 रुपये पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में कंपनी के शेयर 2570 रुपये पर बंद हुए। कंपनी के शेयरों ने अपने पिछले हाई लेवल को पीछे छोड़ दिया है। कंपनी के शेयर 8 सितंबर 2025 को 2525 रुपये पर थे। पिछले 6 महीने में कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स के शेयरों में 134 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है।

3 साल से कम में 4600% की जबरदस्त तेजी
कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स (Concord Control Systems) के शेयर पिछले तीन साल से भी कम में 4600 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स का आईपीओ 27 सितंबर 2022 को दांव लगाने के लिए खुला था और यह 29 सितंबर तक ओपन रहा। आईपीओ में कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स के शेयर का दाम 55 रुपये था। कंपनी के शेयर 10 सितंबर 2025 को BSE में 2570 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 5 महीने में कंपनी के शेयरों में 145 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 971.15 रुपये है।

इन दिग्गजों का कंपनी पर बड़ा दांव
जून 2025 तक के डेटा के मुताबिक, दिग्गज निवेशक मुकुल महावीर अग्रवाल और आशीष कचौलिया की कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स में 1 पर्सेंट से ज्यादा हिस्सेदारी है। मुकुल महावीर अग्रवाल के पास कंपनी के 2,40,000 शेयर हैं। कंपनी में अग्रवाल की हिस्सेदारी 3.81 पर्सेंट है। वहीं, आशीष कचौलिया के पास कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स के 76,433 शेयर हैं। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 1.21 पर्सेंट है। इसके अलावा, विवेक परख, हेमचंद जैन, गौरव जैन, आशीष अग्रवाल और आशा मुकुल अग्रवाल की कंपनी में 1 पर्सेंट से अधिक हिस्सेदारी है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 67.06 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 32.94 पर्सेंट है।

