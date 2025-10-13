Hindustan Hindi News
Computer Age Management Services going to split into 5 parts check details here

5 टुकड़ों में बंटने जा रहा है यह स्टॉक, 10 अक्टूबर को हुआ ऐलान, आपके पोर्टफोलियो में है क्या?

Stock Split News: कम्प्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज (Computer Age Management Services) के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी ने 10 अक्टूबर को इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ साझा किया था।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 01:04 PM
Stock Split News: कम्प्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज (Computer Age Management Services) के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी ने 10 अक्टूबर को इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ साझा किया । इस नए अपडेट का असर कंपनी के शेयरों पर दिखा। कम्प्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के शेयरों में आज करीब 1 प्रतिशत की तेजी आई है।

बीएसई में कंपनी के शेयरों का भाव 3879.95 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव करीब 0.65 प्रतिशत की तेजी के साथ 3888 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। हालांकि, इसके बाद कंपनी के शेयरों में नरमी देखने को मिली है।

5 टुकड़ों में बंट रहा है शेयर

कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी। कंपनी ने अभी तक इस स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है।

शेयर बाजार में बीता एक साल रहा है काफी कठिन

2025 में कंपनी के शेयरों का भाव 24 प्रतिशत गिरा है। वहीं, एक साल से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 14 प्रतिशत से अधिक का नुकसान उठाना पड़ चुका है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 1 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी का 52 वीक हाई 5367.45 रुपये और 52 वीक लो लेवल 3030 रुपये है।

5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 193 प्रतिशत बढ़ा है।

अगस्त के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी कंपनी

इसी साल अगस्त के महीने में स्टॉक एक्स-डिविडेंड ट्रेड किया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 11 रुपये का डिविडेंड योग्य निवेशकों को दिया था। इससे पहले जुलाई के महीने में कंपनी एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को हर एक शेयर पर 19 रुपये का फायदा हुआ था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

