ITR फाइलिंग 2025 के लिए कंप्लीट गाइड, फाइलिंग से पहले देखें चेकलिस्ट

Thu, 21 Aug 2025 06:45 AM

ITR Filing 2025: टैक्स सीजन फिर से आ गया है। पहली बार आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वालों के लिए यह प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण लग सकती है, लेकिन सही तैयारी से इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। यहां एक विस्तृत चेकलिस्ट दी गई है।

फाइलिंग से पहले इन दस्तावेजों को तैयार रखें फॉर्म 16: आपके वर्तमान और पूर्व Employer (यदि आपने नौकरी बदली है) से प्राप्त TDS सर्टिफिकेट।

पहचान प्रमाण: पैन कार्ड और आधार कार्ड (दोनों लिंक्ड होने चाहिए)।

निवेश के प्रमाण: बैंक जमा, PPF, होम लोन ब्याज प्रमाणपत्र, और बीमा प्रीमियम रसीदें।

फॉर्म 26AS: TRACES पोर्टल से डाउनलोड करें। यह सभी TDS कटिंग का सारांश दिखाता है।

AIS (Annual Information Statement): इनकम टैक्स पोर्टल पर उपलब्ध, जिसमें ब्याज आय, डिविडेंड, शेयर लेनदेन आदि का विवरण होता है।

ITR फाइल करते समय याद रखने योग्य प्रमुख बातें फाइलिंग अनिवार्यता: सभी भारतीय निवासियों को अपनी सभी आय (वेतन, व्यवसाय, कैपिटल गेन, आदि) की रिपोर्ट करनी है।

डेडलाइन: वित्तीय वर्ष 2024-25 (AY25-26) के लिए 15 सितंबर 2025 तक बिना जुर्माना फाइल करें। 31 दिसंबर 2025 तक देरी से फाइलिंग पर ₹1,000 से ₹10,000 का जुर्माना लग सकता है।

कैसे फाइल करें: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने यूजर आईडी (PAN) और पासवर्ड से लॉग इन करें। नए यूजर रजिस्ट्रेशन करें।

नया बनाम पुराना टैक्स रिजीम: अपनी आय और कटौतियों के आधार पर निर्णय लें। ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर या CA की सलाह लें।

गलती सुधारें Original रिटर्न फाइल करने के बाद Revised Return भरकर त्रुटियां ठीक की जा सकती हैं।

फाइलिंग के दौरान होने वाली इन सामान्य गलतियों से बचें

पैन-आधार लिंकिंग न होना।

रिफंड प्राप्त करने वाले बैंक खाते का सत्यापन न करना।

गलत ITR फॉर्म का चयन करना।

निर्धारित समयसीमा के भीतर ITR न भरना और ई-सत्यापन न करना।

आयकर विभाग के नोटिस का जवाब न देना।