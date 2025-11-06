ऑनलाइन अवैध हथियार और सेक्स डॉल्स बेच रही थी कंपनी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

संक्षेप: फ्रांस सरकार ने फैशन की दिग्गज कंपनी Shien की ऑनलाइन वेबसाइट तक पहुंच को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है। सरकार ने यह कदम तब उठाया है जब अधिकारियों ने Shien की वेबसाइट पर अवैध हथियार और बच्चों जैसी दिखने वाली सेक्स डॉल्स की बिक्री पाई।

फ्रांस सरकार ने फैशन की दिग्गज कंपनी Shien की ऑनलाइन वेबसाइट तक पहुंच को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है। सरकार ने यह कदम तब उठाया है जब अधिकारियों ने Shien की वेबसाइट पर अवैध हथियार और बच्चों जैसी दिखने वाली सेक्स डॉल्स की बिक्री पाई। वित्त मंत्रालय के अनुसार, वेबसाइट पर 'क्लास ए' श्रेणी के बड़ी मात्रा में अवैध हथियार मिले हैं, जिनमें बंदूकें, चाकू और अन्य युद्ध सामग्री शामिल हैं।

पेरिस में नए स्टोर के खुलने पर मिलाजुला रिएक्शन यह फैसला ठीक उसी दिन आया जब Shien ने पेरिस के एक प्रतिष्ठित डिपार्टमेंटल स्टोर में अपना पहला स्थायी दुकान खोला। इस खोलने के कार्यक्रम में खरीदारों की भीड़ तो जमा हुई, लेकिन विरोध करने वाले एक छोटे समूह ने भी वहां पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने बाहर निकाल दिया।

कंपनी की प्रतिक्रिया फ्रांस सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर ये प्रतिबंधित सामान वेबसाइट से नहीं हटाए गए, तो वे पूरी साइट को फ्रांस में ब्लॉक कर सकते हैं। Shien ने जवाब में कहा है कि वह फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगी और इस मुद्दे पर बातचीत कर रही है। कंपनी ने यह भी बताया कि उसने सभी सेक्स डॉल उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है और तीसरे पक्ष द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों की सूची को भी अस्थायी रूप से हटा दिया है।