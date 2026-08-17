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70% गिर गया कंपनी का मुनाफा, आज शेयर बेचकर भाग रहे इन्वेस्टर्स

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • Schneider Electric Infrastructure Share Price: आज सुबह कंपनी का शेयर 1219 रुपये पर खुला और देखते ही देखते 1185 रुपये तक लुढ़क गया
  • सुबह 11 बजे के करीब श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर 11 प्रतिशत के नुकसान के साथ 1220 रुपये पर ट्रेड कर रहा था
Stock Crash
70% गिर गया कंपनी का मुनाफा, आज शेयर बेचकर भाग रहे इन्वेस्टर्स

श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर को बेचने की होड़ मची है। आज यानी सोमवार, 17 अगस्त को इस कंपनी के शेयर 11% से अधिक लुढ़क गए। इस भारी गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह जून तिमाही (Q1FY27) में कंपनी के मुनाफे और ऑपरेटिंग मार्जिन में आई भारी गिरावट थी। आज सुबह कंपनी का शेयर 1219 रुपये पर खुला और देखते ही देखते 1185 रुपये तक लुढ़क गया। सुबह 11 बजे के करीब श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर 11 प्रतिशत के नुकसान के साथ 1220 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

70% गिर गया मुनाफा

कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 70% घटकर ₹41 करोड़ से ₹12 करोड़ रह गया। हालांकि, रेवेन्यू में 4.8% की मामूली बढ़ोतरी हुई और यह ₹621.6 करोड़ से बढ़कर ₹651.4 करोड़ हो गया। कंपनी का EBITDA (कमाई) 51% घटकर ₹69.33 करोड़ से ₹34.05 करोड़ पर आ गया, वहीं EBITDA मार्जिन भी 11.15% से घटकर 5.23% रह गया।

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मार्जिन पर दबाव के पीछे के कारण

कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ सिंगल-डिजिट में ही रही और मार्जिन पिछले कम से कम तीन वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। कंपनी के अनुसार, इस तिमाही में मुनाफे पर कमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव और कुछ पुराने ऑर्डरों पर बढ़ी हुई लागत को ग्राहकों तक पहुंचाने में देरी का बुरा असर पड़ा।

ऑर्डर, बैकलॉग और डिमांड का हाल

मार्जिन पर दबाव होने के बावजूद, कंपनी की मांग को लेकर उम्मीदें बनी हुई हैं। इस तिमाही में कंपनी को ₹915 करोड़ के ऑर्डर मिले, जबकि उसके पास बकाया ऑर्डर यानी बैकलॉग ₹2,169 करोड़ का है, जो पिछले साल की तुलना में 32.7% अधिक है। साथ ही, कंपनी डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर जैसे नए और तेजी से बढ़ते क्षेत्रों से मजबूत मांग देखती रही है।

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ब्रोकरेज फर्म ने कहा-खरीदो

ब्रोकरेज फर्म एम्बिट ने जुलाई में ही श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ‘खरीदें’ रेटिंग के साथ अपनी रिपोर्ट शुरू की थी। एम्बिट इस कंपनी को आने वाले कई वर्षों तक चलने वाली डेटा-सेंटर वृद्धि की थीम के लिए एक मजबूत विकल्प मानता है।

एम्बिट का अनुमान है कि कंपनी का डेटा-सेंटर कारोबार वित्त वर्ष 2026 से 2029 के बीच 50% की सालाना चक्रवृद्धि दर (CAGR) से बढ़ेगा, जिससे कंपनी के कुल राजस्व में इस अवधि के दौरान 24% की सालाना वृद्धि दर आने में मदद मिलेगी।

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(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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