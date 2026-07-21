कंपनी का मुनाफा 292% बढ़ा तो मल्टीबैगर स्टॉक पर टूट पडे़ निवेशक, शेयर 7% उछला

रियल स्टेट कंपनी सोभा कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के लिए मजबूत वित्तीय नतीजे पेश किए थे। नतीजों की घोषणा के बाद निवेशक इस मल्टीबैगर स्टॉक पर टूट पड़े और गिरते बाजार में शेयर 7% से अधिक चढ़कर 1,559.15 रुपये के डे हाई पर पहुंच गया, लेकिन बाद में इसने रुख पलटा और डे हाई से 6% से अधिक गिरकर 1,460.50 रुपये के निचले स्तर पर आ गया। बाद में इसमें फिर से तेजी लौटी और सुबह सवा दस बजे के करीब शेयर अपने पिछले बंद भाव से 3.26% ऊपर 1503 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

शेयर प्राइस हिस्ट्री सोभा का शेयर पिछले एक महीने में करीब 4%, तीन महीने में 7% से अधिक और छह महीने में 9% चढ़ा है। हालांकि, पिछले एक साल में इसमें 13% से अधिक की गिरावट आई है। वहीं, पिछले पांच वर्षों में इसने 142% की शानदार बढ़त दी है। यह मल्टीबैगर रिटर्न है। इस शेयर ने पिछले साल जुलाई में 1,732.45 रुपये का 52-सप्ताह का हाई छुआ था, जबकि अप्रैल 2026 में 1,131.10 रुपये इसका 52-सप्ताह का निचला स्तर रहा।

मुनाफे में जबरदस्त बढ़ोतरी सोभा ने Q1 FY27 में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 292% की उछाल दर्ज की, जो 51 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 44 करोड़ रुपये था। ऑपरेयान रेवेन्यू साल-दर-साल 50% बढ़कर 1,278 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 852 करोड़ रुपये था। EBITDA 24 करोड़ रुपये से बढ़कर 77 करोड़ रुपये हो गई। कंपनी का EBITDA मार्जिन भी पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 2.82% से बढ़कर Q1 FY27 में 6.03% हो गया।

इस तिमाही में सोभा का कलेक्शन 1,924 करोड़ रुपये रहा। यह साल-दर-साल 8% की ग्रोथ है। कंपनी का नेट डेब्ट -6.59 अरब रुपये रहा और नेट डेब्ट-इक्विटी रेशियो -0.14 रहा। तिमाही में कंपनी की रियल एस्टेट सेल का मूल्य साल-दर-साल 76% बढ़कर 3,656 करोड़ रुपये हो गया, जबकि इस दौरान औसत मूल्य प्राप्ति 15,655 रुपये प्रति वर्ग फुट रही।

सोभा ने 1,432 घर और प्लॉट बेचे साल-दर-साल 62% बढ़कर 23.4 लाख वर्ग फुट हो गया। इस तिमाही में सोभा ने 1,432 घर और प्लॉट बेचे, जिनका कुल क्षेत्रफल 23.4 लाख वर्ग फुट था। साथ ही, आठ परियोजनाओं में 671 घरों का निर्माण पूरा किया, जिनका कुल सेलेबल एरिया10.8 लाख वर्ग फुट था।

मैनेजमेंट क्या कह रहा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जगदीश नंगिनेनी ने कहा, "बैंगलुरू और गुरुग्राम में सफल नई परियोजनाओं की बदौलत हमारी तिमाही बिक्री अब तक की सबसे ऊंची स्तर पर पहुंची है। यह सोभा के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है।"

इसके अलावा, इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी ने दो शहरों में तीन प्रोजेक्ट के तहत 68.9 लाख वर्ग फुट बिक्री योग्य क्षेत्रफल लॉन्च किया। नंगिनेनी ने आगे कहा कि आने वाली परियोजनाओं की मजबूत पाइपलाइन के साथ वे इस गति को बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और परिचालन उत्कृष्टता तथा अनुशासित विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए बेहतरीन घर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

1,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी सोभा के निदेशक मंडल ने गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) जारी करके 1,000 करोड़ रुपये तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह धनराशि एक या अधिक किश्तों में निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई जाएगी। कंपनी ने कहा कि बोर्ड ने निवेश और उधार समिति को प्रस्तावित निर्गम की शर्तें तय करने का अधिकार दिया है, और आगे की जानकारी समय पर सार्वजनिक की जाएगी।