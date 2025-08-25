1 पर 1 बोनस शेयर देने का कंपनी ने किया ऐलान, पेनी स्टॉक ने भरी उड़ान

कंपनी ने बोनस शेयरों के हकदार शेयरधारकों का पता लगाने के लिए 'रिकॉर्ड डेट' 6 अक्टूबर, 2025 तय की है। इसका मतलब है कि जिन शेयरधारकों के पास 6 अक्टूबर को कारोबार खत्म होने तक कंपनी के शेयर होंगे, उन्हें ही बोनस शेयर मिलेंगे।

Bonus Stock: पेनी स्टॉक जुलियन एग्रो इंफ्राटेक के शेयर की कीमत सोमवार को 7% से भी ज्यादा उछल गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने अपने बोनस इश्यू के लिए 'रिकॉर्ड डेट' तय कर दी है। इस 'पैनी स्टॉक' (कम कीमत वाला शेयर) की कीमत BSE पर 7.25% चढ़कर ₹10.80 प्रति शेयर तक पहुंच गई। हालांकि, 12 बजे के करीब यह मामूली बढ़त के साथ 10.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

रिकॉर्ड डेट क्या है कंपनी ने बोनस शेयरों के हकदार शेयरधारकों का पता लगाने के लिए 'रिकॉर्ड डेट' 6 अक्टूबर, 2025 तय की है। इसका मतलब है कि जिन शेयरधारकों के पास 6 अक्टूबर को कारोबार खत्म होने तक कंपनी के शेयर होंगे, उन्हें ही बोनस शेयर मिलेंगे। हालांकि, इस पर शेयरधारकों की 20 सितंबर, 2025 की बैठक में मंजूरी लेनी बाकी है।

बोनस इश्यू का अनुपात जुलियन एग्रो इंफ्राटेक के डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग 18 अगस्त को हुई थी, जहां इस बोनस इश्यू को मंजूरी दी गई। कंपनी 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करेगी। यानी, अगर किसी शेयरधारक के पास रिकॉर्ड डेट तक 1 शेयर है, तो उसे 1 बोनस शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। ये सभी शेयर ₹5 फेस वैल्यू वाले हैं। कंपनी यह बोनस इश्यू अपने प्रीमियम और रिजर्व्स से करेगी, जिसकी कुल कीमत लगभग ₹29.79 करोड़ होगी।

शेयर का हालिया प्रदर्शन इस खबर के बाद शेयर में तेजी देखने को मिली। समय के साथ देखें तो पिछले एक महीने में इस शेयर में 14% की बढ़त दर्ज की गई है और पिछले तीन महीनों में यह 24% चढ़ा है। हालांकि, इस साल (YTD) के दौरान अभी भी यह 16% नीचे है और पिछले एक साल में 20% गिरा है। लंबे समय की बात करें तो पिछले दो साल में यह 51% ऊपर चढ़ा है और पिछले पांच सालों में इसने शानदार 162% का रिटर्न दिया है।